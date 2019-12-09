أردوغان: أنفقنا 40 مليار دولار ونعمل لإسكان مليون لاجئ شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العمل لإسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، وقال إن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين.

جاء ذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، وقال "بدأنا العمل لإسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين".

وأشار إلى أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ عددهم تسعة ملايين.

وذكر الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى ثلاثة مليارات يورو، في حين تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم أربعين مليار دولار.

ولفت إلى أن تركيا تستضيف نحو 5.5 ملايين لاجئ ومهاجر، وأنها أنقذت خلال العام الحالي نحو 57 ألف مهاجر تركوا وسط البحار من قبل الدول الأخرى.

وأوضح أردوغان أن بلاده تقدم خدمات صحية واجتماعية للاجئين المقيمين على أراضيها بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأتراك.

وأكد أنه زود كافة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنماذج عن المشاريع التي تعتزم تركيا إنشاءها في الشمال السوري بهدف إسكان السوريين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم إطلاق العملية العسكرية التركية "نبع السلام" شرق نهر ضد المقاتلين الأكراد شمال سوريا، وكان الهدف منها إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.