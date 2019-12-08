ما العلاقة بين مخزونات الطاقة وأسعار النفط؟

يعمل المستثمرون غالبا بناء على الفرضيات، وفي قطاع الطاقة يتمثل الافتراض الأكثر شيوعا في أن مخزونات الطاقة تتبع أسعار النفط، حيث تشير الحكمة التقليدية إلى أنه من دون حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط، لن يحدث انتعاش في قطاع الطاقة.

ومع ذلك هل يمكن أن يكون هذا الافتراض المنطقي خاطئا، ونحن على وشك أن نشهد فترة ترتفع فيها مخزونات الطاقة بنسق أعلى، نائية بنفسها عن أسعار النفط؟

قال الكاتب مارتن تيلييه، في مقال بموقع "أويل برايس" إن مخزونات الطاقة بلغت أدنى مستوياتها في 31 مايو/أيار الماضي، قبل أسبوعين من تحول خام غرب تكساس الوسيط تحولا إيجابيا.

في تلك الحالة، تسببت الأخبار -التي يبدو أنها كانت إيجابية فيما يتعلق بأسعار التجارة والفائدة- في ارتداد الأسهم بشكل عام، ساحبة معها قطاع الطاقة، على الرغم من استمرار سوق النفط في الانخفاض بشكل مريب أكثر.

وذكر الكاتب أن من الممكن أن تحقق مخزونات النفط مكاسب، حتى لو انخفضت أسعار النفط، حيث إنه لا يعتقد بالضرورة أن أسعار النفط ستنخفض بشكل دراماتيكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما لا يؤمن بأي شكل من الأشكال بأنها يمكن أن ترتفع من جديد.

ومنذ ذلك التحرك الذي حدث في يونيو/حزيران الماضي، استقرت أسعار النفط في وضعية ما، ومن غير المرجح أن تتغير هذه الوضعية قريبا.