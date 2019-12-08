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رغم النزاع.. فائض تجارة الصين مع أميركا 273 مليار دولار منذ بداية العام

نحو 25 مليار دولار فائض التجارة بين الصين وأميركا الشهر الماضي (غيتي)
نحو 25 مليار دولار فائض التجارة بين الصين وأميركا الشهر الماضي (غيتي)

أظهرت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات جمارك صينية اليوم الأحد أن الفائض التجاري لبكين مع الولايات المتحدة بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني 24.6 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليارا.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 272.5 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات جمارك صينية.

وقالت الجمارك إن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل 15.2% في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات 12.5% وهبوط الواردات 23.3%.

لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

والجمعة الماضي قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، إن موعد الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول لا يزال قائما فيما يتعلق بجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية، من المقرر أن يبدأ سريانها على بضائع صينية، لكن الرئيس دونالد ترامب راض عن مسار محادثات التجارة مع الصين.

ويسعى البلدان للتوصل إلى اتفاق "المرحلة واحد" أو اتفاق أولي لتهدئة حرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أربكت الأسواق المالية وعطلت سلاسل إمدادات وألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.

المصدر : رويترز
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