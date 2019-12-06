مظاهرات الخميس الأسود.. الاقتصاد الفرنسي يتكبد خسائر بالمليارات

هشام أبو مريم-باريس

يتواصل الإضراب العمالي اليوم الجمعة في فرنسا بعدد من القطاعات الحيوية بعد يوم أمس الذي وصف بالخميس الأسود، إثر إضراب عام غير مسبوق منذ زهاء نحو ربع قرن، في القطاعين العام والخاص، احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم حكومة إيمانويل ماكرون تمريره.

وأعلنت كبرى النقابات العمالية أن الإضراب سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل، وهو ما قد يوجه ضربة قاصمة لعجلة الاقتصاد الفرنسي التي تئن منذ عام تحت وطأة الاحتجاجات الأسبوعية لحركة السترات الصفراء التي خلفت خسائر فادحة في الاقتصاد الفرنسي قدرت بستة مليارات يورو، كما كشف عن ذلك وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير، قبل أسابيع.

شلل شبه كامل

خرجت نحو ثلاثمئة مظاهرة احتجاجية في ربوع فرنسا، وقدر عدد المحتجين بنحو مليون ونصف المليون متظاهر، وهو رقم غير مسبوق منذ احتجاجات عام 1995 الشهيرة التي شلت حركة البلاد لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وهو السيناريو المرعب الذي تخشى الحكومة تكراره.

وشارك في المظاهرات طلبة وأساتذة ومهنيون وحرفيون، وأطباء وممرضون، فضلا عن نقابيين ومحامين، ورجال إطفاء ومتقاعدين، ومزارعين.

وشلت حركة الاحتجاجات مختلف القطاعات العامة، خصوصا النقل والتعليم والصحة، والخدمات مثل البلديات وقطاع الكهرباء والمحلات التجارية.