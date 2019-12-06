إيران.. هل يؤثر رفع أسعار الوقود على الاقتصاد؟

أعلنت إيران في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تحول في سياسات دعم البنزين التي أدت إلى احتجاجات اجتماعية هائلة، وإلى رد فعل غير مسبوق من الحكومة لإغلاق الإنترنت لمدة أسبوع.

وقال تقرير بموقع مونيتور الأميركي إنه رغم أن الوقت لا يزال مبكرا لإجراء تحليل كامل حول موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأخيرة فإنه من الصحيح القول إن التكاليف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقرار الأخير كانت مرتفعة للغاية.

وفي الوقت الراهن يكمن السؤال الأهم -حسب التقرير- فيما إذا كان الاقتصاد الإيراني المتضرر من العقوبات سيشهد فوائد من شأنها أن تبرر التكاليف الباهظة للتداعيات السياسية.

وأفاد التقرير أن الخبراء توقعوا ارتفاع أسعار الوقود، أو بالأحرى تخفيض الدعم الحكومي، لكن في "الواقع، ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا التغيير على أنه استمرار لقانون 2010 الخاص بإلغاء الإعانات، والذي وقع تطبيق المرحلة الثانية منه عام 2014، ومع ذلك، فوجئ الكثير من الناس بتوقيت المرحلة الثالثة".

وأفاد كاتب التقرير بيجان خاجهبور أن سعر الغاز قدر قبل التحول بحوالي عشرة آلاف ريال للتر الواحد (.....). وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة عن تغيرين، تمثل الأول في تفعيل نظام تقنين جديد مسؤول عن تخصيص ستين لترا شهريا لكل سيارة ركاب، خاصة سيارات الأجرة والتجارية، مقابل 15 ألف ريال لكل لتر. أما المشتريات التي يتجاوز سعرها المبلغ المخصص، فقد أصبح السعر في الوقت الراهن ثلاثين ألف ريال.

وأورد أنه على الرغم من ذلك، لا تزال أسعار الوقود مدعومة بشدة وأرخص من المعايير العالمية أو حتى الإقليمية.