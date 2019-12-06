أزمة العجول بين إسرائيل والسلطة تصل لنهايتها

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن الأزمة المتعلقة بقرار وقف استيراد العجول من إسرائيل قد حلت، وأن الطرف الإسرائيلي تراجع عن العقوبات التي فرضها على الجانب الفلسطيني جراء القرار.

من جانب آخر أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش كان طلب في وقت سابق من محافظ بنك إسرائيل عدم السماح للبنوك الفلسطينية بتبديل الشيكل بعملات أجنبية أخرى، وبعد تهديد الجانب الفلسطيني بتقديم شكوى رسمية تدخل وزير المالية وأوعز لمحافظ البنك بالتراجع عن القرار، وهو ما حدث بالفعل.

كما سمحت تل أبيب أخيرا بالبدء بإدخال خمسة آلاف عجل مستورد من الخارج والتي كانت احتجزتها إسرائيل بعد وقف الاستيراد من مزارعها.

وكان الاحتلال وضع عراقيل على إدخال العجول من الخارج لصالح المزارعين والتجار الفلسطينيين مباشرة، إضافة إلى احتجاز كميات من العجول بالموانئ الإسرائيلية.

ويقول أصحاب مزارع عجول في فلسطين إن مصدر العجول إسرائيل التي تستوردها من الخارج، لأن الإنتاج الفلسطيني يكفي 10% فقط من احتياج السوق.

وتشكل تجارة العجول نحو مئتين إلى ثلاثمئة مليون دولار، من مجمل التجارة بين الجانبين التي تصل إلى 3.5 مليارات دولار، وفق بعض الباحثين.