533 مليون دولار خسائر الهجمات.. أرامكو تسعى لتأمين منشآتها ضد مخاطر الحرب

نقلت رويترز عن مصادر أن أرامكو السعودية تسعى إلى تغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد الأضرار التي لحقت بمنشآت نفطية تابعة لها في سبتمبر/أيلول الماضي جراء هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، في حين قدر أحد المصادر قيمة خسائر الهجمات الأخيرة بأكثر من نصف مليار دولار.

وقال مصدران إن أرامكو -وهي أكبر شركة نفطية في العالم- تتطلع إلى تغطية من شركات تأمين، من بينها تلك التي يوجد مقرها في لويدز أوف لندن وشركات أخرى في سوق لندن.

وأفاد أحد المصدرين بأن الشركة تسعى إلى تغطية تأمينية لمنشآت في المنطقة الشرقية بالمملكة قلب صناعتها النفطية، حيث تضررت من هجمات سبتمبر/أيلول.

وقالت أرامكو في نشرة إدراجها إنها لم تؤمن ضد كل المخاطر، وإن غطاءها التأميني قد لا يحميها من الإرهاب أو أعمال الحرب.

وعند إطلاق طرحها العام الأولي -الذي قد يكون الأكبر في العالم ويجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار- قالت أرامكو إنها لا تتوقع أن يكون لهجوم 14 سبتمبر/أيلول أي تأثير فعلي على أوضاعها المالية وعملياتها.

التأمين على الأضرار

قال مصدر ثالث إن التقديرات المبدئية لخسائر أرامكو في الهجوم على منشآتها تبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

وتؤمن أرامكو على الكثير من ممتلكاتها بنفسها من خلال ما يعرف "بالتأمين الأسير" عبر ستيلار للتأمين، ومقرها في برمودا.

وقال مصدر آخر إن أرامكو لديها أيضا تغطية تأمينية ضد "خسائر مفرطة" مع شركات تأمين دولية لأي أضرار في الممتلكات تتجاوز مئتي مليون دولار، إلا أن هذه التغطية لا تشمل الحرب أو الهجمات الإرهابية أو خسائر في الإيرادات جراء توقف النشاط.

وأصبحت الشركات قلقة من احتمال هجمات على ممتلكاتها في السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد الهجمات التي أوقفت بشكل مؤقت 5.7 ملايين برميل يوميا من إنتاج أرامكو أو ما يزيد على 5% من إمدادات النفط العالمية.

وأفاد مصدر رابع بأن شركة سعودية للبتروكيميائيات تتطلع -مثل أرامكو- إلى غطاء تأميني ضد الحرب في المنطقة الشرقية حيث حدثت الهجمات.

وقال سكوت بولتون مدير إدارة الأزمات لدى شركة "إي أون" أحد سماسرة التأمين "تلقينا الكثير من الاستفسارات"، مضيفا أن شركات محلية ودولية تبحث ما إذا كانت ستغطي مثل تلك الهجمات.

وذكر أحد المصادر أن تكلفة بوالص التأمين ضد الحرب والهجمات الإرهابية في السعودية ارتفعت "مرات عدة" منذ الهجمات، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل عن الأسعار.