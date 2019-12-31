مع حلول 2020.. طرق تساعدك على كسب المال

كيف تحصل على دخل إضافي؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح خصوصا ممن يكون دخلهم غير كاف لتغطية نفقاتهم وتحقيق حياة الرفاهية التي يرغبون فيها.

في تقرير نشره موقع "بروديد" الروسي، استعرض الكاتب سيرغي أوسيبوف ست قواعد عملية ونصائح ستمكنك من تحقيق دخل إضافي خلال عام 2020.

وظيفة بمرتب أعلى

إذا كان واضحا بالنسبة لك أن وظيفتك الحالية لا تلبي احتياجاتك، ولا فرصة فيها للترقية وزيادة المرتب، فيجب عليك البحث عن وظيفة جديدة تقيم مهاراتك وخصالك بشكل أفضل.

أما إذا كنت تفضل مواصلة العمل في المكان نفسه، فمن الممكن أن تطرح الموضوع على مديرك في العمل بشكل مباشر، فتجلس معه وتحدثه بشأن قدراتك ودورك الفعال في نجاح العمل، وتطرح فرضية حصولك على ترقية.

إن هذه القاعدة مفيدة، لأنك إذا لم تظهر رغبتك في إحراز تقدم في مسيرتك المهنية، فإن رؤساءك في العمل على الأرجح سيتجاهلونك، ولكن عند خوض هذا النقاش المفتوح والجريء، فإن أصحاب القرار قد يراجعون حساباتهم ويكون موقفهم إيجابيا، فتحصل على زيادة في المرتب مع زيادة في المسؤوليات.

عليك البحث عن وظيفة جديدة بمرتب أعلى إن كانت وظيفتك الحالية لا تلبي احتياجاتك (بيكسابي)

العمل المستقل

إذا لم تكن هناك فرص قريبة للتقدم في مسيرتك المهنية، ولم تكن ترغب في تغيير وظيفتك، فيمكنك البحث في مجال العمل المستقل.

توجد منصات معروفة في العالم يمكنك من خلالها استعراض خبراتك ومجالات اهتمامك، وعرض خدماتك مع تحديد السعر والوقت المستغرق لإنجازها، ثم تبدأ بقضاء بعض أوقات الفراغ في تقديم خدماتك للآخرين من أجل الحصول على دخل إضافي.

البيع عبر سلسلة التجزئة

هذه طريقة من أفضل الطرق لكسب المال عبر بيع البضائع، بالنظر لوجود العديد من المنتجات التي يمكن أن تلقى رواجا بسهولة بين المشترين.

وخلال عملية البيع بالتجزئة، يمكنك لعب دور الوسيط بين البائع والمشتري، بحيث تشتري منتوجات من المصنعين بسعر الجملة، ثم تعيد تسعيرها وتبيعها بنفسك.

ويمكن ممارسة هذا النشاط عبر أية منصة، مثل حساب إنستغرام أو موقع إلكتروني أو فتح محل حقيقي.

العمل على إنستغرام

الشيء الجميل بشأن إنستغرام هو أن خوارزميات هذا الموقع يمكن أن تساعدك على القيام بأي شيء تريده، مثل بيع منتجات متنوعة، والترويج لحسابات أخرى والتعريف بها، أو إدارة مدونة شخصية تحظى بالشعبية حول مجال اهتمامك، ويمكنك دائما تحويل الشهرة في إنستغرام إلى دخل مالي، من خلال بيع الإعلانات.

يمكن تحويل الشهرة في إنستغرام إلى دخل مادي (الأناضول)

وكالة لعلامة شهيرة

هنالك عديد المزايا عند شراء حقوق استغلال إحدى العلامات التجارية، حيث إنك لا تحتاج لبذل جهد من أجل الترويج لنفسك، باعتبار أنك تعمل تحت اسم حقق الشهرة سلفا.

كما أنك لا تحتاج لتحليل السوق، باعتبار أن قسم التسويق في الشركة الأم سيقدم لك كل المعلومات والنصائح اللازمة، وستكون أيضا معفيا من البحث عن المزودين والمواد الأولية.

وإذا كنت تحتاج لقرض من أجل فتح محلك، فإن الشركة الأم ستقوم بدور الضامن حتى تحصل على المال من البنك.

ولكن هناك بعض العيوب عند فتح هذا المشروع، حيث إنك ستكون مطالبا بالاستجابة للعديد من الشروط والضوابط، وسيتوجب عليك دفع مبالغ للشركة الأم بقطع النظر عن تحقيقك أرباحا أو خسائر.

الاستثمار

يعد الاستثمار طريقة ممتازة للحصول على الدخل دون بذل جهد يذكر، وقد تصل إلى مرحلة تصبح فيها في غنى عن العمل، ويمكنك أن تستثمر في البداية في المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتينيوم، أو شراء بعض الأسهم، أو استثمار مالك في عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات الناشئة والواعدة.