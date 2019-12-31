عراقيون يقاطعون السلع المستوردة.. كيف ساهمت الاحتجاجات في دعم المنتج المحلي؟

رافقت موجة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملات مستمرة لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المصانع التي تعطلت وخلفت جيوشا من العاطلين خلال السنوات الماضية، لإعادة تشغيلها مجددا.

يضاف إلى ذلك دعوات لمقاطعة البضائع والمواد المستوردة التي باتت تغرق السوق العراقي، رغم جودة المنتجات المحلية وأسعارها المناسبة بعد سنوات من الاختفاء شبه التام، وفق مراقبين.

حملات في ساحات الاحتجاج

لاقت حملات مقاطعة البضائع المستوردة التي تغزو الأسواق العراقية، قبولا واسعا لدى مختلف الشرائح في المجتمع، مما دفع ناشطين في المظاهرات إلى إطلاق حملتي "صُنع في العراق" و"دعم المنتج المحلي" على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إقامة بازارات في ساحات الاعتصام، وعلى رأسها ساحة التحرير وسط بغداد، عرضت خلالها مواد غذائية وسلع وبضائع صنعت في العراق للتعريف بها.

تقول فاطمة الدليمي الناشطة في المظاهرات والمشاركة في بازار تشجيع الإقبال على المنتجات الوطنية بساحة التحرير، إن دعم المنتج الوطني من الخطوات المهمة التي حققتها الحركة الاحتجاجية، ففتح المعامل والمصانع المحلية يعتبر من الأساسيات للحد من ظاهرة البطالة التي تشهدها البلاد.

وتضيف فاطمة أن من أسباب نجاح حملات دعم المنتج الوطني هو جودة المنتج المحلي نفسه ومنافسته لأسعار المنتجات الأجنبية، مشيرة إلى أن إقبال الشارع على الصناعة المحلية سيضغط مباشرة على الحكومة لتغير سياساتها وتنتبه للمصانع لإعادة تشغيلها مرة أخرى وطرح منتجاتها في السوق.

وشهدت الصناعات المحلية تراجعا كبيرا بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، حيث أغلقت آلاف المعامل والمصانع أبوابها بعدما فشلت في تجديد وتدريب كوادرها، وضعفت إمكانياتها لمنافسة البضائع المستوردة التي أغرقت السوق العراقي، والتي لم تتخذ الحكومة إجراءات لتحييدها أو فرض ضرائب على كمياتها الداخلة للبلاد، لتبقى الصناعة المحلية في حالة سبات.