تدير مطار نواكشوط.. عمال شركة إماراتية يدخلون في إضراب

السالك زيد-نواكشوط

دخل عمال شركة "آفرو بورت أبو ظبي" التي تدير مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" في إضراب مساء أمس الاثنين، وذلك بعد شهرين من محاولات التفاهم مع إدارة المطار من أجل حقوقهم.

وكان يُفترض أن يدخل العمال في إضراب جزئي، وأرسلوا رسالة بذلك إلى الإدارة، لكن طرد أحد المديرين إثر تضامنه مع العمال، عجّل بالإضراب الشامل لعمال المطار.

يقول سيدي محمد الأمين -وهو أحد العمال المشاركين في الإضراب- في تصريح للجزيرة نت، إن العمال في مطار نواكشوط الدولي يطالبون الشركة الإماراتية المسؤولة عن إدارة المطار، بعلاوات النقل والبعد والخطر وعلاوات ساعات العمل الإضافي والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة الرواتب.

وأضاف محمد الأمين أن العمال يرفضون الوعود التي باتت إدارة المطار تقدمها من أجل الرجوع إلى العمل، وذلك بعد طرد أحد المديرين إثر تضامنه معهم، واضعين إرجاعه إلى العمل ضمن الشروط.

وأثر الإضراب بشكل كبير على الرحالات المبرمجة يوم أمس، حيث تأخر بعضها لساعات عن توقيتها المحدد. كما غادرت طائرات مطار نواكشوط بالركاب فقط دون الحمولة، حسب محمد الأمين.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعطت صفقة إدارة مطار نواكشوط الدولي لشركة "آفرو بورت" الإماراتية في ديسمبر/كانون الأول 2018، مشيرة إلى أن الشركة ستطور خدمات المطار وتنفذ عدة استثمارات في البلد، من بينها بناء فنادق ومجمع لصيانة الطائرات.