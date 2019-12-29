وزير: السودان يؤجل رفع الدعم عن الوقود

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة الانتقالية قررت إرجاء رفع الدعم عن الوقود الذي كان مقررا في موازنة عام 2020.

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء ووزير المالية وعددا من الوزراء اجتمعوا مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وأن الجانبين اتفقا على تعليق رفع الدعم إلى حين انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس/آذار المقبل.

وأشار وزير الإعلام السوداني إلى أنه في ضوء مقررات المؤتمر سيتم تحديد السياسات الاقتصادية للبلاد، ومن ضمنها المتعلقة بدعم السلع.

والجمعة، أقر مجلس الوزراء السوداني بشكل مبدئي الموازنة العامة لعام 2020، التي تضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة، لكن الإجازة النهائية للموازنة تنتظر اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء.

وإلغاء الدعم عن الوقود مسألة شديدة الحساسية في السودان، لأنها ستؤثر على ذوي الدخل المحدود، خصوصا مع ارتفاع معدل التضخم فوق مستوى 60%.

وتواجه السلطات الانتقالية السودانية المهمة الصعبة المتعلقة بتحسين اقتصاد دمره سوء الإدارة على مدى ثلاثين عاما.

وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في مخزون السلع الرئيسة مثل الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.

ومن الأمور التي تعقّد انتعاش السودان إدراج الولايات المتحدة له ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ومنع هذا التصنيف السودان حتى الآن من الحصول على دعم صندوق النقد والبنك الدوليين.