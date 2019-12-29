مصر.. هذه الشركات التي ستنقب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا اليوم عن إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر.

وقال الملا إن شركة شيفرون الأميركية فازت في المزايدة بأحد القطاعات. كما فازت مجموعة رويال داتش شل البريطانية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأضاف الوزير المصري أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع، وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار، بحيث ترتفع إلى مليارات عدة من الدولارات في مراحل التنمية في حال تحقيق الاكتشافات.

الوزير أشار أيضا إلى أن بلاده وقعت 99 اتفاقية بترولية خلال السنوات الخمس الماضية بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار.

وأوضح وزير البترول أن من أهم نجاحات قطاع الطاقة تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تُقدر بـ31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى أكثر من سبعة مليارات قدم مكعب غاز يوميا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتحدث عن تحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتبلغ أقل من 900 مليون دولار.

كما تحدث الوزير عن رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار.

وقبل أيام وقع الوزير المصري أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل باستثمارات لا تقل عن 155 مليون دولار وتنطوي على منح توقيع بنحو 10.5 ملايين دولار وتشمل حفر ثلاثين بئرا.