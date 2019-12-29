3.5 ملايين سائح في فلسطين.. ما أثر ذلك على الاقتصاد؟

يلصق الطاهي إليا خير قطع بسكويت مصنوعة من الزنجبيل ببعضها بعضا بخلطة من السكر لبناء غرفة مزينة بأنواع من الحلويات ليقدم من داخلها ضيافته للزوار القادمين إلى أحد فنادق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

خير الذي يعمل في فندق "بردايس بريميوم" عند المدخل الشمالي لبيت لحم، استوحى الفكرة من القرن الـ16 الميلادي، التي أعيد تطبيقها في المحلات التجارية الكبيرة في أميركا منذ عام 2006.

أراد من ذلك أن يوصل رسالة للزوار الأجانب القادمين إلى بيت لحم بأن الفلسطينيين يستطيعون مواكبة ما يحدث في العالم، ولكن بطريقتهم الخاصة.

قدم خير من داخل غرفته الهدايا والضيافة الفلسطينية من كعك العيد والمشروبات للزوار والمقيمين في الفندق الأحدث في بيت لحم، بل إن فكرة غرفة بسكويت الزنجبيل جذبت الزوار الفلسطينيين أنفسهم وشرعوا في التقاط الصور معها.