ترويج قد ينقلب لكساد.. مفاتيح لاستغلال ناجح لموسم التخفيضات
وأشارت الكاتبة إلى أن إعلان خفض أسعار المنتجات يعتبر وسيلة جيدة لجذب المستهلكين المحتملين، وقالت إن تحقيق هذه الغاية تتطلب إستراتيجية تسويق جيدة تقوم على توفير هذا الخفض على بعض المنتجات المعيّنة لفترة محدودة.
2- تخلص من المخزون القديم
ذكرت الكاتبة أن بعض الشركات تواجه مشكلة حقيقية متعلقة بنقص في المساحة، مما يتطلب التخلص من المخزون القديم حتى يحل مكانه المخزون الجديد.
وتعتبر عملية خفض الأسعار على المنتجات التي ملأت المخازن من المواسم السابقة من الأساليب الأكثر استخداما من قبل الشركات، حيث لا تهدف الشركة -في هذه الحالة- لتحقيق الأرباح بقدر ما تسعى للحصول على مساحة في المتجر.
3- تعزيز عملية البيع المتقاطع
وأوردت الكاتبة أن إضافة منتجات تكميلية إلى المنتج الرئيسي يعتبر ممارسة شائعة في مجال التسويق المباشر، وأنه يسمى حزمة الحسومات، حيث يتمتع المستهلك بتخفيضات إذا اشترى جملة من المنتجات معا.
ولا تقتصر فوائد هذه الطريقة على زيادة عدد المنتجات المبيعة فحسب، بل تعتبر أيضا صيغة فعالة لإنهاء المخزون الذي لم يلق رواجا كبيرا، وتستغل المتاجر فترة التخفيضات للترويج لجميع منتجاتها نظرا لأن الزبائن لا يهتمون سوى بالمنتجات المخفّض ثمنها.
4- تجميع الأموال النقدية لشراء مخزون جديد
ذكرت الكاتبة أن الشركة تهتم في بعض الأحيان بأن يكون لديها تدفق نقدي لتكون قادرة على شراء مخزون جديد من المنتجات، مما يجعل التنزيلات المسبقة الدفع هي الخيار الأفضل للشركات التي تقدم منتجات دورية أو موسمية، لأنها تتيح لها الحصول على النقد بشكل فوري.
ومن الممكن أن تشجع إحدى الصحف أو إحدى خدمات مكافحة الفيروسات الدفع المسبق، وتعد بخفض الأسعار في حال اشتراك العميل سنويا.
5- تحسين سمعة العلامة التجارية
وأوضحت الكاتبة أن التخفيضات التي تفعّلها الشركة لصالح مجموعات معينة من الأشخاص تؤثر بشكل إيجابي على المسؤولية الاجتماعية للشركة مما يعزز سمعتها.
وتعتبر الخصومات لفائدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة وللأطفال دون الخامسة والأفراد الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أفضل دعاية اجتماعية للعلامة التجارية، إذ تقدم الشركة بهذه الطريقة نفسها كمؤسسة تجمع بين الالتزام الاجتماعي والأعمال التجارية.
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