آفاق تعاون سياسي واقتصادي واسعة بين المغرب وتركيا

مريم التايدي-الرباط

اختار الشاب المغربي المستشار في المجال الرقمي والذكاء الاقتصادي رشيد الجانكري إطلاق مشروعه الاستشاري "الجانكري للاستشارات" من إسطنبول عبر إدارة منصة رقمية تعمل على تشبيك الخدمات بين المغرب وتركيا في اتجاه أفريقيا.

وتمثل "الجانكري للاستشارات" واحدة من المشاريع الشابة والواعدة التي تعمل على توفير قاعدة بيانات ومعلومات للراغبين في التعرف على البنية الاقتصادية والتجارية للبلدين وتسمح بتوفير المعلومات والاستشارات التي تساعد المستثمرين والراغبين بالحصول على الخدمات أو تقديمها في اتخاذ القرار المناسب.

واختار جانكاري الإقامة بإسطنبول التركية لما تمتاز به من دينامية خدماتية بينما يمتاز المغرب بموقع إستراتيجي في علاقته مع أفريقيا، الأمر الذي جعل من منصته رابطا للمعلومات يخدم التعاون الثلاثي عبر هدف ربط ثلاثة أسواق هي تركيا القوة الاقتصادية العالمية الثالثة عشرة والمغرب الذي يمثل المحور الأفريقي الأساسي للديناميكيات المتعددة القطاعات في القارة وبلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

ويعتبر مراقبون المغرب وتركيا دولتين تاريخيتين مهمتين تملكان كل الفرص لتكونا طرفين متعاونين، فهل آن الأوان ليدفع البلدان بعجلة الاستثمار بدل الاعتماد على التجارة؟

تحديات كبرى

يقول الخبير في العلاقات الدولية أحمد نورالدين للجزيرة نت، إن للمغرب وتركيا طموحات اقتصادية كبيرة ذات أبعاد إقليمية، وتجمعهما علاقات بعمق تاريخي تعززت في العقدين الأخيرين باتفاقات دبلوماسية وتجارية.