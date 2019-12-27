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بلومبيرغ: تركيا تنشئ شركة لتمويل الرهن العقاري على غرار فاني ماي

سيطلق على شركة التمويل العقاري الجديدة اسم "بيرليسيك إيبوتيك فينانماني أي أس" (رويترز)
سيطلق على شركة التمويل العقاري الجديدة اسم "بيرليسيك إيبوتيك فينانماني أي أس" (رويترز)

أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن تركيا بصدد إنشاء شركة جديدة للتمويل العقاري على غرار الجمعية الاتحادية الوطنية للرهن العقاري المعروفة باسم مؤسسة "فاني ماي" الأميركية.

وسيناط بالشركة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم "بيرليسيك إيبوتيك فينانسماني أي أس"، مهمة إصدار وبيع سندات بضمان رهن عقاري لتسهيل امتلاك ذوي الدخل المحدود من المواطنين الأتراك لمساكن.

ويبلغ رأس المال الابتدائي للشركة عشرة ملايين ليرة تركية (1.7 مليون دولار أميركي). وستملك وزارة الخزانة التركية 5% من الأسهم وتحويل 500 ألف ليرة بما يتوافق مع حصتها كرأس مال مؤسس، طبقا للمرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء. ولم يُعلن بعد عن أصحاب حصص الأسهم الآخرين.

ووفقا لبلومبيرغ فإن توريق قروض الرهن سيساعد البنوك في تسوية ميزانياتها العمومية في وقت تعاني فيه من كم هائل من القروض المعدومة وطلبات الشركات لإعادة جدولة ديونها في ظل تعثر الاقتصاد.

وتنقل وكالة الأنباء الأميركية عن أوفونك غورسوف المحلل الاقتصادي ببنك "ترك إيكونومي بانكاسي"، القول إن شركة التمويل العقاري الجديدة في طور التأسيس، معربا عن اعتقاده بأن الهدف من ورائها هو نقل ملكية قروض الرهن العقاري طويلة الأجل إليها.

وأضاف غورسوف أن موارد البنوك المخصصة لهذا النوع من القروض شحيحة، ومن ثم فإن تأسيس الشركة يعد "خطوة إيجابية لدعم البنوك".

المصدر : الصحافة الأميركية
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