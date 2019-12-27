10 آلاف يتنافسون على 100 منصب.. بطالة بمؤهلات عليا في غزة

رائد موسى-غزة

"أصبحت مدمنا على متابعة كرة القدم وألعاب الفيديو"، هكذا يصف الدكتور محمد أبو ركبة حاله بعد نحو سبع سنوات من حصوله على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من دون أن يحصل على فرصة عمل في غزة.

عندما تخرج أبو ركبة من "معهد البحوث والدراسات العربية" التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة عام 2012، كان يحذوه الأمل بأن يشق طريقه في سلك التعليم الجامعي، لكنه اصطدم بالواقع المرير الذي يعاني منه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، وعدم قدرة الجامعات المحلية على التوظيف جراء أزماتها المالية الخانقة.

واقع صعب

يقول أبو ركبة للجزيرة نت "عملت لفترة محدودة بنظام الساعات وبعائد مادي بسيط، فغالبية الجامعات في غزة تعاني من أزمات مالية خانقة وأصبحت تعتمد هذا النظام بدلا من التوظيف الدائم بهدف سد العجز في تخصصات تعاني من نقص في الكوادر الأكاديمية".

ورغم أن أبو ركبة (36 عاما) رضي بما هو متاح من عمل مؤقت لممارسة المهنة التي يحبها، ولإعالة أسرته المكونة من زوجته وأربعة أبناء، إلا أن هذا العمل لم يستمر طويلا، وتنقل بين جامعات عدة، قبل أن ينضم إلى "جيش" من حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل.

ولا تقتصر البطالة في غزة على المهنيين وغير المتعلمين، وتقدر إحصائية حديثة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل البطالة في جميع التخصصات التي تدرس حاليا في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بنحو 58% (40% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة).

هذا الواقع الصعب أصاب أبو ركبة بالإحباط، وجعله عاجزا عن التفكير في حياته ومستقبله، فانكب على متابعة دوريات كرة القدم العربية والعالمية، وألعاب الفيديو.