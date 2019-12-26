كيف تدخر المال خلال المواسم والأعياد؟ أجوبة ونصائح الخبراء

يرتبط موسم الأعياد والعطل بإنفاق الكثير من الأموال ويمثل وقت الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات، غير أن الناس يتطلعون إلى تعلم كيفية إدارة أموالهم بشكل أفضل في هذه المناسبات.

وأظهر استطلاع أجرته شركة إكسبريان للعطل في عام 2019 أن 60%من الناس يقولون إنهم ينفقون أكثر مما ينبغي خلال موسم الأعياد والعطل، وأن 63%منهم أفادوا بأن هذه النفقات تؤثر سلبا على مواردهم المالية بينما يعتقد 84%من الناس أن لديهم دوافع لتحسين أوضاعهم المالية.

وفيما يلي آراء خبراء الادخار والمال حول الطرق الذكية لادخار المال خلال هذا الموسم حسب ما ورد في تقرير للكاتبة لورين فيليبس نشرته مجلة "ريل سمبل".

قلل من الإنفاق في وقت مبكر

ذكرت نائب رئيس الودائع لدى مؤسسة ماركوس التابعة لـ"غولدمان ساكس" شيرلي يانغ أنه ينبغي التقليل من الإنفاق غير الضروري مثل الرحلات الإضافية في اللحظة الأخيرة وتناول الطعام في الخارج قبل وأثناء وبعد الأعياد.

وقالت "كلما قللت من الإنفاق في وقت مبكر قلّ ما يتعين عليك تقليصه وإذا كان قد فات الأوان فإن التقليل من نفقاتك على الرحلات والفعاليات المتعلقة بالعطل يمكن أن يساعدك كثيرا أيضا".

التقليل من شراء الهدايا في المناسبات و الأعياد يساعد على ادخار المال (غيتي)

خطط بشكل مسبق

تشمل نفقات العطل الرئيسية حسب استطلاع قامت به مؤسسة ماركوس التابعة لغولدمان ساكس في عام 2018 دفع تكاليف السفر والترفيه وشراء الهدايا.

وشددت الدراسة على ضرورة إلقاء نظرة على جدول المواعيد لهذا الموسم ووضع خطة ميزانية العطل ومنح كل مناسبة حدا معينا للإنفاق والتمسك بالنسق نفسه.

خذ بطاقتك الائتمانية بعين الاعتبار

أشارت الكاتبة إلى أن بعض بطاقات الائتمان توفر حماية للأسعار، وأنه يمكن أن تعيد إليك بعض الأموال إذا انخفضت الأسعار بعد شراء الهدية، في حين يقدم البعض الآخر صفقات بالشراكة مع كبار تجار التجزئة، في حين يمكن توفير بضعة دولارات في وقت واحد باستخدام بطاقة ائتمان مضمونة لديك بالفعل.

تسوق مبكرا

أكدت المديرة المالية لبنك "جي بي مورغان" تشيس أليس رودريغيز أن التسوق مبكرا يجنبك اتخاذ قرارات متسرعة ومكلفة ويجنبك ارتفاع رسوم الشحن. ويعتبر التسوق في آخر لحظة في العطلة تفويتا للفرص والتقيد بأي سعر متاح في ذلك الوقت إذا كان سعر الهدية أكثر مما تريد إنفاقه.

خصص حسابا منفصلا

تقترح يانغ أنه إذا كنت قلقا حقا بشأن الإفراط في الإنفاق أثناء العطل وتواجه صعوبات في الحد من النفقات الخاصة بك ففكر في تخصيص حساب خاص بالعطلة في وقت مبكر من العام أو حتى بداية من العام السابق ووضع مبلغ المال الذي تريد إنفاقه في حساب توفير عالي الفائدة.

ابحث عن أسعار المبيعات

بينت الكاتبة أنه إذا كنت تخطط للحصول على أغراض مرتفعة السعر في "الجمعة السوداء" أو "إثنين الإنترنت" فيجدر بك البحث في السعر الأصلي، لأنه في بعض الأحيان قد لا تقدم عملية البيع نوع الصفقة التي تأمل في الحصول عليها، وقد يكون من الأفضل أن تبحث في متجر آخر أو تنتظر.

خاصية الحفظ التلقائي خدمة توفرها عديد البنوك لادخار المال (غيتي)

اطلب المساعدة

أكدت المديرة المالية لبنك "جي بي مورغان" أن مشاركة الطعام هي فكرة رائعة للتجمعات، ويمكن للناس إحضار اختيارهم من الطعام والشراب للمساعدة في تقليل التكاليف.

وقالت "اطلب من أحد الضيوف إحضار المشروبات وصنع الحلوى وفي حال كان لديك تنوع في الأذواق أو قيود غذائية للضيوف يمكنك أن تتأكد من أن كل شخص لديه ما يريده وقادر على تناوله".

ضع في اعتبارك خاصية الحفظ التلقائي

أكدت الكاتبة أن بعض البنوك تقدم خاصية الحفظ التلقائي التي تنقل مبلغا محددا بالدولار بعد التحقق من الحساب إلى المدخرات مع كل عملية شراء، وتقدم العديد من تطبيقات الادخار الخدمة نفسها.



وتقول رودريغيز إن التفكير في التسجيل في هذه الخدمة قبل موسم العطل يمكن من التوفير قليلا أثناء إنفاقك.

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