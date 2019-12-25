الحوثيون يمنعون التداول بالعملة الجديدة والمساءلة القانونية لمن يحوزها

حرب، حصار، فقر، أمراض، جميعها وجدت حيث يوجد المواطن اليمني الذي يدفع الثمن باهظا لما يحدث من صراع بين الحكومة الشرعية وبين جماعة الحوثي والتحالف والذي توسعت رقعته في كل جانب خاصة الاقتصادي.

بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول أصدر البنك المركزي في صنعاء -الذي يسيطر عليه الحوثيون- قرارا يمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، وعلل البيان بأن تداول وحيازة تلك العملة يشكلان إضرارا بالاقتصاد الوطني.

وحدد البنك مهلة ثلاثين يوما تبدأ من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتسليم المواطنين ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة، وإذا لم يفعلوا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.

منع تداول العملة الجديدة

بعد عام من إصدار قرار مماثل تمكنت جماعة الحوثي من إعادة هذا القرار مشيرة إلى أنه سيتم تعويض المواطنين الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة غير قانونية، كما جاء في البيان.

صالح البدري في العقد الرابع من عمره ذهب لإحدى الصيدليات لشراء دواء السكر كعادته، ولكنه فوجئ برفض أخذ الصيدلاني مبلغ المال منه، وأخبره بأنه لا يقبل العملة الجديدة، حينها توجه صالح إلى السوق السوداء واستبدلها بطبعة قديمة، ولكن الشخص الذي تعامل معه قام بخصم مبلغ يقدر بـ 10% من مبلغه الحقيقي كتعويض له بالصرف القديم.

يقول رشيد الحداد الصحفي المتخصص في الاقتصاد اليمني بصنعاء إن إعلان البنك المركزي في صنعاء عن منع تداول العملة المطبوعة من قبل حكومة هادي "الشرعية" جاء تحت مبرر أنها دون غطاء وخارج أي اتفاقات بين الطرفين، حيث جاء الإجراء الأخير الذي الزم التجار بعدم التداول بها تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

حيث وصل صرف الدولار الواحد في صنعاء إلى 594 ريالا، وهو ما اعتبره بنك صنعاء نتيجة لحدوث مضاربة بسعر الصرف في السوق والذي سيؤدي إلى تدهور ما تبقي من استقرار معيشي لمعظم اليمنيين.

سعر صرف الدولار في صنعاء وصل إلى 594 ريالا نتيجة لحدوث مضاربة في السوق (الجزيرة)