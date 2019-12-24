بعد خمسة أعوام من النزاع.. الكويت والسعودية تتفقان بشأن نفط المنطقة المقسومة
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الكويت والسعودية وقعتا الثلاثاء اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المحايدة بينهما التي تحوي حقولا نفطية يجري تشغيلها على نحو مشترك.
ولم يتوفر مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق الذي ينهي نزاعا استمر أكثر من خمس سنوات بين البلدين ويقود إلى استئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة.
وأشاد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل بالاتفاق مع السعودية وما سيعقبه من استئناف إنتاج النفط من المنطقة، وجاء في بيان أصدره "أرفع أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعودة الإنتاج في المنطقة المقسومة".
وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي منذ أكثر من خمسة أعوام ليتقلص معروض النفط العالمي بنحو 500 ألف برميل بما يعادل 0.5%.
ويتوزع إنتاج المنطقة المقسومة بالتساوي بين السعودية والكويت. ويرجع تاريخ هذه المنطقة إلى اتفاقيات لترسيم الحدود في عشرينيات القرن الماضي.
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