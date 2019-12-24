هل ترغب بتوفير المال؟.. عليك أولا معرفة أي نوع من المستثمرين أنت
هل تعلم ما هي المفاتيح الرئيسية لتوفير المال وترغب في اكتشاف أي نوع من المستثمرين أنت؟ هل أنت من المستثمرين الشجعان أو المغامرين أو الحكيمين أم المحافظين؟
قالت الكاتبة ديانا أراستيا في تقرير نشرته صحيفة "ألموندو" الإسبانية إن هناك أنواعا عديدة من المدخرين، لكن ليس جميعهم يعرفون كيفية القيام بذلك بشكل جيد.
وحسب باو مونسيرات خبير التمويل الشخصي والخبير الاقتصادي لشركة "إنفينتك"، فإن المعرفة الأساسية الأولى تكمن في فهم أهمية الادخار وفهم أن التضحية المقدمة في الوقت الحاضر هي فائدة ستتحقق في المستقبل، لذلك يمكنك أن تتعلم الادخار.
وأوردت الكاتبة أنه سواء كنت تسعى للحصول على منزلك الأول أو توفير أموال للتقاعد أو لدراسة أطفالك فإن من الضروري أن تخطط لذلك بشكل جيد.
وفي هذه الحالة، أول ما يجب عليك مراعاته وأخذه بعين الاعتبار هو المبلغ الذي تقوم بادخاره، حيث سيمسح لك ذلك بمعرفة الأفق الزمني والمال الذي ستتمكن من توفيره والطريقة التي ستحقق بها الأهداف المرجوة.
وأفاد الخبير مونسيرات بأن الشيء المهم ليس مقدار المال وإنما النسبة، فكل شهر يجب أن يذهب جزء من مداخيلنا إلى المدخرات والاستثمار.
|الانتظام والمواظبة من العوامل الضرورية لتوفير المال (رويترز)
المدخرات كنفقات إضافية
يميل الناس للنظر إلى المدخرات على أنها أمر اختياري نقوم به إذا تبقت لدينا أموال في نهاية الشهر، لكن يجب علينا أن نبدأ في النظر إلى المسألة كما لو كانت نفقات إضافية، ويعتبر الانتظام والمواظبة من العوامل الضرورية لتحقيق وفورات جيدة.
وقال مونسيرات إن الأمر يتعلق بالاستثمار أكثر من الادخار، لأنه مع أسعار الفائدة السلبية اليوم يعد الادخار بالمعنى الأساسي للكلمة بمثابة خسارة للمال.
وإذا لم نستثمر مدخراتنا في جهاز مالي يتجاوز التضخم ويعوض عن المخاطر المفترضة فإن الزيادة في الأسعار ستقلل في النهاية قدرتنا الشرائية مع مرور الوقت.
وإليك جملة من القواعد التي يمكن أن تساعدك في هذه المهمة:
معرفة قواعد الادخار والاستثمار
القيام بدورات تكوينية بشأن المنتجات المالية بشكل مستمر أمر ضروري، وذلك إما بمساعدة مستشار أو من خلال الموارد المتاحة للجميع، ويوجد على الإنترنت العديد من المصادر لهذا المجال، مثل موقع "لاهورو"، و"رانكيا" أو "بلوبيرغ".
لا توجد مداخيل دون مخاطرة
أشار مونسيرات إلى أنه لا يوجد منتج يمنحنا القليل من الربحية مقابل عدم المخاطرة برأس المال باستثناء أوقات نادرة للغاية، وإذا كانت المدخرات أعلى من التضخم فمن الطبيعي أن توفر أرباحا أقل من ذلك.
لذلك، إن هذا المنتج الذي يضمن لنا رأس المال ويعطينا عائدا ثابتا غير موجود، لأن هذه المدخرات يلتهمها التضخم.
الأسهم ذات الدخل المتغير
حذر الخبير الاقتصادي مونسيرات من استثمار أموالك في صناديق الاستثمار -الأسهم- ذات الدخل الثابت، لأنه يجب أن تعلم أنه في السيناريو الذي ستكون فيه أسعار الفائدة صفرا سينخفض الدخل الثابت، ومن المستحسن اختيار العائدات المتغيرة على الأقل في مبلغ مهم للغاية.
|إذا كانت المدخرات أعلى من التضخم فإن من الطبيعي أن توفر أرباحا أقل (رويترز)
في هذه الأثناء، قد يقع تخصيص الجزء الذي تحتاج توفيره لصناديق الدخل الثابت على المدى القصير، لذلك يعد التنويع أمرا مهما، وعند وضع قواعد للمدخر المثالي عليك تحديد النوع الذي تنتمي إليه، وفيما يلي أنواع المستثمرين.
- المحافظ جدا
الشخص الذي لا يرغب في المخاطرة بأي رأس مال ولديه المال في حساب جار أو ادخار، ولا يقتصر على عدم كسب المال فحسب وإنما فقدانه أيضا، وعلى الرغم من أن المدخرات تزيد اسميا بنسبة 2 أو 3% فإن التضخم دائما أعلى من الفائدة الاسمية للمدخرات.
- المحافظ
هذا النوع من الأشخاص لا يريد الاستثمار في سوق الأسهم ولا حتى في الأصول ذات الدخل المتغير، وهؤلاء الأشخاص يفضلون دائما الادخار في خطط التقاعد وصناديق الاستثمار مع دخل ثابت دائما، لأنهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة لن يتحملوا أي مخاطر.
لكن حسب مونسيرات في مواقف مماثلة للوضع الحالي، يكون الدخل الثابت أكثر خطورة من المتغير، لأنه عندما ترتفع أسعار الفائدة يفقد الدخل الثابت قيمته.
- المعتدل
هؤلاء الأشخاص يستثمرون أموالهم في صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت وكذلك المشتركة (الدخل الثابت والمتغير) ويمكنهم حتى التفكير في خطط المعاشات التقاعدية، ليس فقط المتعلقة بالدخل الثابت، وإنما يتحملون القليل من المخاطر، وسيكون هذا المدخَر معتدلا إلى حد ما حسب وضعه الاقتصادي وعمره وما إذا كانت لديه عائلة أم لا.
- المُخاطر
هذا النوع من المستثمرين يذهب مباشرة إلى صناديق الأصول ذات الدخل المتغير على المستوى العالمي.
يستثمر هؤلاء الأشخاص نسبة أعلى من رؤوس أموالهم في خيارات الاستثمار التي تعد عرضة لمستوى أعلى من التقلبات، ونظرا إلى أن سوق الأوراق المالية يتميز بتذبذبات متكررة فإن له هدفا طويل الأجل.
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