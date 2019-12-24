هل ترغب بتوفير المال؟.. عليك أولا معرفة أي نوع من المستثمرين أنت

المدخرات كنفقات إضافية

يميل الناس للنظر إلى المدخرات على أنها أمر اختياري نقوم به إذا تبقت لدينا أموال في نهاية الشهر، لكن يجب علينا أن نبدأ في النظر إلى المسألة كما لو كانت نفقات إضافية، ويعتبر الانتظام والمواظبة من العوامل الضرورية لتحقيق وفورات جيدة.

وقال مونسيرات إن الأمر يتعلق بالاستثمار أكثر من الادخار، لأنه مع أسعار الفائدة السلبية اليوم يعد الادخار بالمعنى الأساسي للكلمة بمثابة خسارة للمال.

وإذا لم نستثمر مدخراتنا في جهاز مالي يتجاوز التضخم ويعوض عن المخاطر المفترضة فإن الزيادة في الأسعار ستقلل في النهاية قدرتنا الشرائية مع مرور الوقت.

وإليك جملة من القواعد التي يمكن أن تساعدك في هذه المهمة:

معرفة قواعد الادخار والاستثمار

القيام بدورات تكوينية بشأن المنتجات المالية بشكل مستمر أمر ضروري، وذلك إما بمساعدة مستشار أو من خلال الموارد المتاحة للجميع، ويوجد على الإنترنت العديد من المصادر لهذا المجال، مثل موقع "لاهورو"، و"رانكيا" أو "بلوبيرغ".

لا توجد مداخيل دون مخاطرة

أشار مونسيرات إلى أنه لا يوجد منتج يمنحنا القليل من الربحية مقابل عدم المخاطرة برأس المال باستثناء أوقات نادرة للغاية، وإذا كانت المدخرات أعلى من التضخم فمن الطبيعي أن توفر أرباحا أقل من ذلك.

لذلك، إن هذا المنتج الذي يضمن لنا رأس المال ويعطينا عائدا ثابتا غير موجود، لأن هذه المدخرات يلتهمها التضخم.

الأسهم ذات الدخل المتغير

حذر الخبير الاقتصادي مونسيرات من استثمار أموالك في صناديق الاستثمار -الأسهم- ذات الدخل الثابت، لأنه يجب أن تعلم أنه في السيناريو الذي ستكون فيه أسعار الفائدة صفرا سينخفض الدخل الثابت، ومن المستحسن اختيار العائدات المتغيرة على الأقل في مبلغ مهم للغاية.