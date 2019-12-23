هل تريد زيادة في راتبك؟.. هكذا تقنع شركتك بتحقيق هدفك
تتحول المطالبة بتحسين الراتب إلى مسألة ملحة وضرورية خاصة حين يشعر الموظف أن الأجر الذي يتقاضاه لا يتناسب مع المجهود الذي يبذله بالعمل، غير أن هذا الطلب ينبغي أن يكون عقلانيا وبعيدا عن كل أشكال المبالغة.
وأوضحت صحيفة الكونفدنسيال الإسبانية أنه من المنطقي أن تمنح الشركات الموظفين قسطا مهما من الأرباح تعويضا عن الوقت الذي يقدمونه في سبيل تسيير الشركة وضمان نجاحها، أو أن تخصص الشركات راتبا يحترم نطاقات الرواتب المحددة بالاتفاق بين الطرفين.
وأضافت أن أغلبية الشركات لا تعمل بهذا المبدأ، وأن جميع الأطراف تستطيع كسب مزيد من الأموال والأرباح حين تكون الأجور عادلة وتحقق تطلعات الموظفين في الشركة.
وأثبتت دراسة صادرة عن معهد اقتصاديات العمل -معهد أبحاث مرموق مختص في مجالات اقتصاديات العمل- أن الموظفين الذين يحددون قيمة رواتبهم بأنفسهم يشعرون بنوع من الالتزام تجاه مكان العمل، ما يسهم في تحسين مستوى إنتاجيتهم.
وأكدت الدراسة نفسها أن الأجور العالية يمكن أن تلحق الضرر في بعض الأحيان بالشركات على الرغم من أن مستوى الإنتاجية يمكن أن ينمو بنسبة تصل إلى 75% حين يحدد الموظف نفسه الراتب الذي يريد أن يتقاضاه.
وأوردت الصحيفة أن الشركات التي تتبع هذه الإستراتيجية فيما يتعلق بسياسة الرواتب تعتبر استثناءً في عالم الأعمال وليست القاعدة وأن التحسينات في الراتب تتحقق في أغلبية الوظائف من خلال المفاوضات سواء كانت الجماعية أو الفردية التي تتم مباشرة مع المسؤولين في قسم الموارد البشرية أو من خلال الحديث مع المسؤولين الآخرين في إدارة الشركة.
|الموظف الذي يحدد راتبه بنفسه تزيد إنتاجيته بـ75% (مواقع التواصل)
وقالت إن المسؤولين عادة ما يتواصلون بشكل دائم مع الموظفين ويعرفون فضائلهم وعيوبهم بشكل أفضل من الموارد البشرية، فما أفضل الطرق لطلب زيادة في الأجر؟ وما العبارات التي تساعد في دعم فكرة طلب الزيادة؟ وهل هناك تقنيات تعمل على استهداف أصحاب العمل بفعالية؟
وفيما يلي توصيات كبار القادة الثمانية الذين استشارتهم مجلة "فوربس".
مشاركة الأهداف
تقول المديرة التنفيذية بمركز النهوض بالقيادة والإمكانات البشرية دانييل هارلان، "بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تسلم الوظيفة ينبغي أن يتحدث الموظف بطريقة غير عدوانية أو أنانية مع المشرفين في الشركة حول زيادة راتبه ويجب أن يبقى التميّز والتفوق في أداء مهام الوظيفة هدف الموظف الأول، ويفعل كل ما في وسعه حتى ينجح بجدارة".
تحمّل المسؤولية
ذكرت الصحيفة أن جينا تانباوم المختصة في بيع الحليب المخفوق تتفق مع دانييل هارلان في وجهة نظرها وأوردت أن النصيحة الأولى التي يمكنها تقديمها هي "أن يتقن الموظف المهام والمسؤوليات التي توكل إليه من قِبَل الشركة ثم المطالبة بحل الأمور التي تعترضه ومن بينها قيمة الراتب".
وأضافت تانباوم أنه ينبغي على الموظف أن "يفهم الإستراتيجية الحالية للمؤسسة ويطرح العديد من الأسئلة الصعبة ويلائم أولوياته الشخصية مع أولويات الشركة".
تحقيق الإنجازات
أكدت نائبة رئيس شركة تاسك روبيت جين جراسو أن النقاط المذكورة أعلاه لن تساعد الموظف في تحسين راتبه إذا ما فشل في تحقيق الإنجازات بشكل صحيح وملموس للشركة.
واستحضرت جراسو مثالا على إحدى عاملات الشركة التي تديرها، وكانت قد نالت ترقيات بشكل غير مخطط له قائلة، "أهم ما فعلته هذه العاملة هو أنها تجاوزت التوقعات المنتظرة بشأن مسؤوليات وظيفتها".
|على الموظف أن يبرهن أنه يستحق الزيادة في الأجور وليس يحتاجها (الجزيرة)
عرض الإنجازات
أشارت الصحيفة إلى أنه لا يكفي شرح أسباب الترقية بل يجب توضيحها بدقة، وتقترح نائبة رئيس شركة زابير لخدمات الويب كيم مولاني مشاركة اقتراحاتك للمشاريع التي لها تأثير إيجابي على العمل، وتقول إنه إذا تلقيتَ تعليقات إيجابية من زملائك أو أعضاء آخرين في الشركة فيما يتعلق بعملك فيجب الاستعداد لمشاركتها مع رئيسك أيضا كي تنال تقديره.
وأوردت الصحيفة أن القيام بعمل رائع والعمل لساعات إضافية لا يكفي لضمان الترقية أو الزيادة. وبيّن رئيس الموارد البشرية في شركة مونستر أنه يجب توضيح الطرق التي اعتمدتها لتحقيق ذلك ومشاركتها مع فريق عملك لتحقيق إضافة جماعية، لذلك فإنه من الضروري تحديد الطرق التي تم بها مضاعفة الأموال للشركة، ولتكن من خلال مبيعات إضافية مثلا.
تستحقه أكثر مما تحتاج إليه
أوضحت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة إنكهاوس للعلاقات العامة بيث موناغانا أنه لإقناع رئيس عملك بمنحك زيادة في الراتب، فمن المهم أن تشرح له السبب الذي يجعلك تستحقها وليس سبب حاجتك إليها نظرا لأن صاحب العمل يمنح الزيادات للموظفين بناءً على أدائهم.
التدرب على المحادثة
نصحت الصحيفة بالتدرب مسبقا على المحادثة والنظر في الإجابات المحتملة التي ستتلقاها إذا طلبت زيادة في الراتب من رئيسك بالعمل، ووفقا لدانييل هالان، فإن التدريب أو التفكير المسبق فيما ستقوله قبل محادثة رئيسك في العمل يمكنك من معالجة الإجابات التي ستتلقاها وأنه يجب أن تتحاور معه بطريقة مهنية ويكون المطلب عقلانيا حتى تتكلل المحادثة بالنجاح.
التحقق المسبق
قبل إجراء أي مفاوضات بشأن الأجر، أوصت المديرة التنفيذية لمجموعة كرياتيف ديان دومير بالاطلاع على اتجاهات الرواتب للمهنيين في منطقتك الجغرافية بصفة عامة، فضلا عن الصناعات والمسؤوليات المشابهة.
وأكدت الصحيفة أنه من الأفضل استخدام أدوات مثل غلاسدور وهي بوابة رأي عالمية في مجال التوظيف يعتمدها أكثر من 67 مليون مستخدم لتقييم ما يقارب تسعمئة ألف شركة تجارية.
وقالت إنه يمكن معرفة القيمة السوقية لمركز ما، بناء على المؤهلات والطلب من خلال استعمال حاسب متوسط الراتب السنوي لكل مهنة، وإنه يتسنى لمطور شبكة مبتدئ بخبرة تقل عن سنتين على سبيل المثال أن يتقاضى 25 ألف يورو (27700 دولار) سنويا في مدينة مثل مدريد، في حين يتراوح راتب مطور متمرس بخبرة تفوق السنتين ما بين 29 ألفا (32 ألف دولار) و41 ألف يورو (45400 دولار).
وتفيد خبيرة العلامات التجارية في شركة ريزوم ستراتيجيستس جوليا بونيم بأنه إذا لم يتم تحقيق زيادة الرواتب أو نيل الوظيفة المطلوبة، فلن يمثل ذلك نهاية المفاوضات وأنه من المناسب آنذاك طلب تقييم الأداء المهني أو تسوية الرواتب قبل المراجعة السنوية المقبلة مع تحديد أهداف الطلب بوضوح.
كما بينت الخبيرة أنه إذا لم تتم الموافقة على الزيادة أو الترقية يمكن للموظف أن يسعى للحصول على استحقاقات تتجاوز الأجر على غرار فرص التطوير الوظيفي أو تمديد وقت الإجازة.
وتقول "في حال حدوث زيادة في الراتب من الممكن أن يقوم رئيسك في العمل بتكليفك بمسؤوليات جديدة، وإذا تفاوضت مع رئيسك في العمل بطريقة صحيحة وتكلل الطلب بالنجاح فإنك ستترك انطباعا إيجابيا للمدير وتبرهن له أنك تخطط للبقاء لمدة أطول في الشركة، وهو مؤشر جيد لأي قائد، ودليل على أنك شخص تقدر وظيفتك وترغب في تقدير المؤسسة لجهودك".
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