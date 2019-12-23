أزمة تلوث الهواء بإيران تتفاقم.. إغلاق المدارس يتواصل والخسائر تتزايد

الجزيرة نت-طهران

أعلنت منظمة الإسعاف الإيرانية عن مراجعة 2426 شخصا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تعرضهم لمضاعفات صحية بسبب تلوث الهواء، فيما قدرت أوساط طبية أضرار ظاهرة "الانعكاس الحراري" (كثافة الدخان في السماء) بأكثر من 30 مليار دولار سنويا.

وتلقت أقسام الطوارئ في أغلب مستشفيات العاصمة طهران خلال الشهر الأخير أعدادا كبيرة يوميا ممن يشعرون بضيق التنفس، جراء بلوغ نسبة تلوث الهواء مستويات خطيرة على الصحة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

وبعد أن خيم ضباب كثيف على سماء طهران ومدن أخرى بينها كرج وقزوين غرب طهران وأصفهان وسط البلاد ومشهد شرقها، أعلنت العلاقات العامة بمحافظة طهران إقفال جميع المدارس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي ضوء عدم تنبؤ منظمة الأحوال الجوية بهطول أمطار أو هبوب رياح خلال الأيام القليلة المقبلة، أعلن محافظ العاصمة طهران أنوشيروان بندبي في مؤتمر صحفي عصر اليوم الاثنين، أنه سيتخذ قراره حتى الخميس المقبل بشأن استمرار إغلاق المدارس خلال الأسبوع القادم من عدمه.

وأعاد إغلاق المدارس هذه المرة إلى الأذهان المقولة الإيرانية الشهيرة بأن عدد أيام العطلة في مدارس العاصمة خلال فصل الخریف بسبب تلوث الجو، يفوق عدد أيام الدراسة.