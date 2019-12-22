ميزان الدَّين الخارجي.. هل هو أداة للنمو أو طريق إلى الهاوية؟

يشير مفهوم الدَّين إلى الالتزام الذي يتعين على الشخص أو الدولة دفعه أو إعادة دمجه، ويلجأ الكثيرون للاقتراض عندما يريدون الاستثمار لتحقيق الازدهار في الحياة، على غرار شراء مسكن أو تأسيس مشروع تجاري.

ويرى الكاتب سيزار لاخود -في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية- أن الدَّين الخارجي يخضع لمنطق السوق نفسه، حيث تقترض الدول بدافع فكرة مركزية تتمثل في تعزيز تنميتها الاقتصادية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية على غرار الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وعرف الكاتب الدَّين بأنه مجموعة من رؤوس الأموال المستحقة على الشركات والحكومات في بلد معين، يدين بها إلى بلدان أخرى أو إلى البنوك أو المنظمات الدولية.

ويمثل الدين الخارجي مجموع كل ديون بلد ما، التي تكون عموما بالدولار، مع هيئات أجنبية، ويشمل القروض الممنوحة من قبل الوكلاء الماليين الأجانب للدولة (الدَّين العام) والأفراد (الدَّين الخاص).

منطق المديونية

والسبب الرئيسي للمديونية يكمن أساسا في مواجهة عجز مالي مستمر نتيجة التفاوت بين نفقات الدولة ومداخيلها، لذلك تجبر على إصدار سندات دَين تحفزها مداخيل الفوائد الإضافية.

وإذا واجهت الدولة مشكلة في سداد ديونها، تزداد الفائدة لدرجة يمكن أن تؤدي إلى هاوية الإفلاس، وهو ما يفرض تأثيرا خطيرا على السياسات الاقتصادية المستقلة لهذا البلد وعلى التنمية الاقتصادية.