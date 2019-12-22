ما الذي يمكن قوله وما الذي لا يمكن قوله للأصدقاء حول المال؟

إن الحديث عن المال لا يقل أهمية عن الحديث عن الأسرة والعمل وغيرها من الأمور. ولكن يعتقد البعض أن التطرق إلى المسائل المالية من المواضيع المحظورة التي لا يمكن الخوض فيها.

في تقريرها الذي نشره موقع "أف بي.ري" الروسي، استعرضت الكاتبة إيكاترينا سوبوليفسكايا، المواضيع التي يمكن الخوض فيها وتلك التي من الأفضل تجنبها مع الأصدقاء عندما يتعلق الأمر بالمال.

لا تنظر إلى ما بحوزة غيرك

من الضروري دعم نجاح الأصدقاء عند تحدثهم عن الحصول على ترقية أو تسلم وظيفة أخرى أفضل من السابقة.

ومن المستحسن عدم النظر إلى النقود التي بحوزة الآخرين، لأن ذلك لن يغير شيئا ولن يساعد في تحسين وضعك المادي.

وفي حال كانت لأصدقائك حياة تجعلك تشعر بالحاجة إلى إثبات نفسك ماديا أو إثارة إعجابهم، فإنه من المستحسن التقليص في حجم المواعيد التي تجمعكم للحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية.

تحدث عن المال بصدق

عند مرور المرء بضائقة مالية، فإنه من المستحسن عدم التكتم على الأمر. وفي حال كان لديك صديق يطلب بشكل مستمر شراء بعض الهدايا له، أو قضاء إجازة لا يمكنك تحمل تكاليفها الباهظة، فإنه ينصح بالتحدث معه بهدوء وشرح الوضع المالي العسير الذي تمر به.

ومن الضروري إثارة هذا الموضوع بصورة مثمرة وإيجابية، حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من المشاركة فيه وتقديم بعض الحلول التي تساعد في إنشاء الميزانية وتوفير جزء من الراتب.

علاوة على ذلك، لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة حول وضع بعض الأشخاص، ذلك أن إحساس الفرد بإصدار حكم ضده بسبب اختياراته أو وضعه، من أسرع الطرق لإيقاف النقاش بشأن المسائل المالية.

ويختلف الوضع المالي من شخص إلى آخر بسبب بعض العوامل، من بينها قيمة الدخل والأهداف ونمط الحياة المتبع والنضج المالي وتخصيص بعض المال لمساعدة الأهل.

من الضروري تبادل المساعدة بين الأصدقاء للنجاح في ادخار بعض الأموال (غيتي )

دون مقارنة

لا ينبغي مقارنة نفسك بأشخاص آخرين، ولا ينبغي أن يكون المال السبب الوحيد للحديث مع الأصدقاء أو لإثبات الشعور نحوهم، فكلما كان الأمر أشبه بالمنافسة أراد الجميع التطرق إلى مواضيع أخرى.

وفي الختام، نوهت الكاتبة بأنه من الضروري تبادل المساعدة بين الأصدقاء للنجاح في ادخار بعض الأموال، لأن زيادة المعرفة بينهم تزيد من القدرة على تحقيق بعض الأهداف.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تعامل الأصدقاء مع بعضهم بصدق وانفتاح، كانت وضعيتهم المالية أكثر استقلالا.