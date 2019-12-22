خلال أيام.. إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى مصر

قالت الخارجية الإسرائيلية مساء السبت إنه "من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة".

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية (تابعة للخارجية) على فيسبوك.

وقالت الوزارة "لقد وقع وزير الطاقة يوفال شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر".

وأضافت الغاز الطبيعي الإسرائيلي -الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر الأيام المقبلة- مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق شتاينيتز على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ولم يصدر عن القاهرة أي تأكيد أو نفي، غير أنها عادة ما تنفي عقد صفقات لاستيراد الغاز قائلة إن لديها اكتفاءً ذاتيا.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه البلاد أن تكون مركز طاقة إقليميا يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلي وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها العامين الماضيين، ستصدر تل أبيب 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.