أسعار النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر.. لماذا؟

ظلت أسعار النفط فوق أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تعاملات اليوم الخميس، لتواصل سلسلة من الصعود القوي الذي بدأ قبل أسبوع، في الوقت الذي تلقت فيه الأسواق العالمية الدعم من انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، إذ سجل خام برنت 66.27 دولارا، أما الخام الأميركي فاقترب من 61 دولارا للبرميل.

وجاء التحرك بفضل قوة الدفع الناجمة عن إعلانات هذا الشهر بشأن زيادة تخفيضات إنتاج النفط من قبل منتجين كبار، وكذلك اتفاق "‬‬المرحلة واحد" بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

وأسهمت بيانات مخزونات الخام الأميركية في ارتفاع الأسعار؛ إذ انخفضت في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

كما دفع الاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم آفاق الاقتصاد العالمي للتحسن؛ مما يرفع احتمالات زيادة الطلب على الطاقة في العام المقبل، ويدعم أسعار النفط.

انفراجة

وفي مؤشر آخر على انفراجة في العلاقات، نشرت وزارة المالية الصينية اليوم قائمة جديدة لستة منتجات أميركية ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارج المنظمة مثل روسيا على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بواقع خمسمئة ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.