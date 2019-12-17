جمع ثروة في سن الـ24 ثم تقاعد.. قصة نجاح رجل أعمال كندي

هذه قصة نجاح باهرة وفريدة من نوعها لشاب كندي يدعى مايك روزهارت تمكن من تحقيق استقلاله المالي بعد امتهان العديد من الوظائف وادخار المال الذي كان يجنيه منها في وقت قياسي.

قال الكاتب رودريغ غازوا في تقرير نشرته صحيفة "لانوفال تريبون" الفرنسية إن هذا الشاب نجح في جمع ثروته في غضون سبع سنوات فقط عندما كان يبلغ من العمر 24 سنة، وهو الآن في سن الـ27، ويتطلع إلى التمتع بفترة تقاعد طويلة.

وبحسب الصحيفة، يقود رجل الأعمال الشاب جلسات للتدريب الذهني على شبكة الإنترنت، وأصدر نموذجه الاقتصادي الخاص وأطلق عليه اسم "فاير".

نموذج اقتصادي مضاد

يقول أحد الأمثلة "كي تصبح غنيا عليك أن تكون أولا جاهزا لتحمل المخاطر"، ويكمن هذا الخطر في الاستثمار المادي والمالي في فكرة نؤمن بنجاحها، وننتظر بفارغ الصبر أن يكون الحظ حليفنا، أو في الاستثمار في فكرة شخص آخر، آملين أن تكون فكرته ناجحة.

لكن مايك روزهارت -وفق الصحيفة الفرنسية- كان له منظور آخر، حيث اتبع حلا مختلفا تماما للتعامل مع المخاطر، ونجح في اختزاله إلى أبسط تعبير، إن سر نجاحه هو "فاير"، وهي عبارة مختزلة بالإنجليزية تعني "الاستقلال المالي والتقاعد المبكر".

وذكر الكاتب أن هذا الشاب الكندي امتلك أول عقار له وهو في سن العشرين (في عام 2012)، في الوقت الذي ما زال فيه طالبا يزاول تعليمه في تخصص تمويل الشركات بإحدى الجامعات.

وبعد أربع سنوات أصبح يمتلك 15 عقارا، قبل أن يقرر أن يتقاعد في نفس العام وفي رصيده البنكي 700 ألف يورو.

اكسب كثيرا وأنفق قليلا

لقد كانت طريقة هذا الشاب الكندي سهلة للغاية "لا تنفق كثيرا، بل اكسب كثيرا، وضاعف مداخيلك".

وأشار الكاتب إلى أن الغريب في الأمر أن مسيرة مايك المهنية تشبه تلك التي يمر بها أي موظف أو عامل.

لقد احترف مايك مهنة محلل النظم المعلوماتية، في حين تعمل زوجته مصممة غرافيك، ومن أجل توسيع استثماراته دون اقتراض اختار مايك روزهارت وزوجته الادخار.

لكن سياسته في الادخار كانت نوعا ما قاسية، حيث قلص نفقاته إلى الحد الأدنى من أجل أن يكون قادرا على استرداد كل سنت ووضعه جانبا.

وأكد الكاتب أن المبلغ الذي ادخره مايك استثمره مباشرة في قطاع العقارات، وبدأ يسترجع الأموال من مداخيل الإيجارات.

ولم يحد الزوجان عن هدفهما واستمرا في الادخار لدرجة أنهما تخليا عن العمل، وكانت سبع سنوات كافية لجمع ثروة بـ700 ألف دولار.