خلال منتدى الدوحة.. قطر تعد المستثمرين في مناطقها الحرة بالشراكة الدائمة

عماد مراد-الدوحة

"الاستثمار في المناطق الحرة القطرية يعني الانضمام إلى قطر بقوتها الإقليمية والدولية، فضلا عن امتلاكها الثروة التي تمكّن المنتمين إليها من فتح أبواب وآفاق جديدة لشركاتهم".

كلمات وجهها وزير الدولة القطري رئيس هيئة المناطق الحرة أحمد بن محمد السيد خلال جلسة ضمن منتدى الدوحة الذي اختتم أمس.

الجلسة التي عقدت مساء الأحد تحت عنوان "تأثير المناطق الحرة على التجارة الدولية والتنمية الوطنية"، تناولت التطور العالمي في مجال المناطق الحرة والتحول الكبير الذي باتت تشهده تلك المناطق الحرة خاصة في ظل التوجه الدولي نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وخلال مداخلته أمام الجلسة، أكد الوزير القطري أن المنافسة بين المناطق الحرة شيء صحي، وأن الرهان على من يقدم أفضل الخدمات ويفوز بالعقود، معتبرا أنه لن يذهب لإقناع الآخرين بأن المناطق الحرة القطرية هي الأفضل، بل سيعمل على أن يرى الجميع هذا.

ويضيف السيد أن بلاده تمتلك بنية تحتية متقدمة وحديثة ولديها تربية اجتماعية وثقافية متميزة بالنظر إلى الجامعات التي بلغ عددها 15 جامعة، موضحا أنه عندما تنضم شركة إلى هيئة المناطق الحرة لن تنضم إلى الهيئة فقط بل إلى قطر كدولة يرحب شعبها بالجميع، بالإضافة إلى كونها لاعبا دوليا وإقليميا متميزا، فضلا عن امتلاكها الثروة التي يمكن أن تحقق شراكة تفتح أبوابا جديدة.

الوزير القطري: المنافسة بين المناطق الحرة شيء صحي والرهان على من يقدم أفضل الخدمات ويفوز بالعقود ( الجزيرة)

التحول نحو الاقتصاد الرقمي

اتفقت عضوة مجلس الشورى القطري والوكيلة المساعدة لتنمية المجتمع الرقمي ريم المنصوري مع رئيس هيئة المناطق الحرة في تمتع قطر بالعديد من المميزات التي ستجعل مناطقها الحرة تخطو خطوات كبيرة خلال فترة وجيزة، مضيفة أن بلادها ماضية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت المنصوري أن مشروع "اسمارت قطر" الذي أطلق عام 2017 حقق نجاحا كبيرا في تحويل خمسة قطاعات رئيسية في البلاد إلى تقديم خدماتها في الإطار الرقمي، مشيرة إلى أن الشركات التي ستعمل مع قطر في هذا الاتجاه سيكون لها سوق أكبر ليس في البلاد فحسب، بل في المنطقة بالكامل.

ومن جانبه، حث رئيس مجلس إدارة شركة "سينيك كابيتال" يشين زانغ المناطق الحرة في قطر على المضي قدما في التركيز على التقنيات الجديدة وضمان تحول اقتصادها بالكامل إلى الاقتصاد الرقمي، معتبرا أن قطر باتت شريكا معرفيا أساسيا على مستوى التجارة العالمية.

ودلل يشين زانغ في تصريح للجزيرة نت على أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي بأن كبرى خمس شركات تعمل الآن في العالم ليس لها منتجات مادية، بل منتجات رقمية، مشددا على أن مسار العالم الآن متجه نحو اقتصاد المعرفة ومن يتخلف عن هذا الركب سيدفع ثمنا باهظا في المستقبل.