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أمير قطر يعتمد موازنة البلاد لعام 2020

حجم الإيرادات في ميزانية قطر 2020 يقدر بنحو 58 مليار دولار (غيتي)
حجم الإيرادات في ميزانية قطر 2020 يقدر بنحو 58 مليار دولار (غيتي)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 التي تبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وبحسب بيان لوزارة المالية القطرية، فإن حجم الإيرادات يقدر بنحو 58 مليار دولار، بينما يقدر الفائض بنحو 137 مليون دولار.

وأضاف البيان أن ميزانية العام الجاري حققت فائضا بلغ نحو 1.2 مليار دولار.

وتعتزم قطر إنفاق قرابة 25 مليار دولار على مشاريع كبرى خلال العام المقبل، بارتفاع بنسبة ستة أعشار في المئة عن العام الجاري.

وقالت وزارة المالية إن الموازنة العامة لعام 2020، تعتبر أعلى موازنة حجما من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الإستراتيجية 2018-2022.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة
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