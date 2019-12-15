قوافل من نوع آخر.. شباب يجوبون المغرب لتبسيط المعلومات المالية

مريم التايدي-الرباط

لم يمنعه الكسر الذي تعرض له في رجله اليسرى من حضور ومتابعة تفاصيل أشغال الندوة العلمية حول "مشروع قانون المالية 2020: قراءات في الأرقام والتوجهات" التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سطات (جنوب الدار البيضاء) الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى جانب ثلة من الخبراء، شرح عثمان المودن (31 سنة) الرئيس المؤسس لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية -لمجموع الحاضرين وخصوصا طلبة ماستر المالية العامة- التوجهات العامة للموازنة. وتفاعل المودن مع نقاش أبرز المواد التي جاءت بموازنة 2020، تحديدا المثيرة للجدل منها.

التوعية المالية

ندوة سطات واحدة ضمن سلسلة من الفعاليات، في دينامية متواصلة من النقاش والتحليل والتأطير أطلقها قبل خمس سنوات مجموعة من الشباب المغاربة الباحثين في الاقتصاد والمالية العمومية.

شباب انتظموا في "منتدى للباحثين" من قلب وزارة الاقتصاد والمالية، في شكل جمعية مدنية تقوم على أساس البحث والتطوير في قضايا المال والاقتصاد. وانطلقوا في تنظيم الندوات والمحاضرات والورشات لنقاش كل المستجدات الاقتصادية والمالية، والقضايا المرتبطة بها.

انتدب الشباب أنفسهم للإسهام في التوعية والتربية المالية. تقول سكينة الخمليشي الإدريسي (30 سنة) وهي من مؤسسي المنتدى وأول الملتحقين به، تقول إنها في دراستها الجامعية لم تكن تفهم أحيانا بعض المعلومات المالية، مما جعل فكرة تقريب المعلومة وتبسيطها للناس واحدة من اهتمامها.

وأوضحت سكينة، في حديثها مع الجزيرة نت، أن المالية العمومية تبقى معقدة وغير معروفة عند المهتمين قبل عموم الناس، وأكدت أن الموظف والباحث يجب أن يكون فاعلا في المجتمع ومنفتحا عليه.

بهمة عالية وتفان ظاهر تتحدث سكينة عن التوفيق بين العمل والبحث والمساهمة في التأطير والتفاعل المجتمعي مع توجهات قوانين الموازنة، وتقول: نحاول أن نكون صلة وصل بين الإدارة وعموم الناس وأن نوفر المعلومة المالية لمن يحتاجها.

المودن: القوافل المالية آلية لتقريب وتبسيط المالية العمومية لعموم الشعب (الجزيرة)

قوافل مالية

في تجربة فريدة، لم يكتفِ منتدى الباحثين في الاقتصاد والمالية بالنقاش العام حول القضايا ذات الصلة، بل أخذ على عاتقه حمل قانون الموازنة والقانون التنظيمي للمالية العمومية وعرضه على مختلف الشرائح المجتمعية والفئات المهنية، وتقريبه للمدارس والناشئة، وناقشه بالجامعات ودور الثقافة والشباب.

يطوف أعضاء المنتدى كل سنة مالية على مناطق متعددة من المملكة لتبسيط المعلومة المالية، وتقريب أهم مستجدات القوانين من السكان.

يقول المودن (رئيس المنتدى) للجزيرة نت إن عمل المنتدى ميداني، ولا يدخل ضمن اختصاصات الإدارة، الذي غالبا ما يكون تدبيريا. ويعتبر أن القوافل المالية إبداع تطوعي، وآلية لتقريب وتبسيط المالية العمومية لعموم الشعب.

وينظم منتدى الباحثين بشكل سنوي سلسلة ندوات حول قانون المالية في إطار قافلة تواصلية حول قانون المالية.

وغطت القافلة المالية في سنتها الأولى -يقول المودن- ثلاث مناطق من المغرب، وقد وصلت قافلة موازنة 2019 لأكثر من عشرين منطقة ومدينة.

ويعمل شباب المنتدى على قدم وساق لإطلاق النسخة الخامسة من القافلة في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020 ببرنامج مكثف يشمل حوالي 25 منطقة منها الجنوب الشرقي الذي ستحط به القافلة المالية لأول مرة.

مواطنة جبائية

يبني منتدى الباحثين عمله، حسب أوراقه التأسيسية، على مبادئ أربعة هي الحيادية، التجرد، الموضوعية، الاستقلالية.

وتعتبر الخمليشي أن معرفة الحد الأدنى من المعلومات المالية أمر أساسي لكل مواطن مهما كانت سنه، أو حالته الاجتماعية، وتعتقد جازمة أن المعرفة مدخل للعدالة.

من جانبه يوضح أناس مقداد (من أعضاء منتدى الباحثين في الاقتصاد والمالية) للجزيرة نت أن المواطنة الجبائية لا يمكن أن تنضج إلا بتعميم المعلومة والتواصل الفعال.

ويتفق المودن وسكينة ومقداد (الممثلون عن المنتدى) على أن الوعي المالي مدخل لربط المسؤولية بالمحاسبة.

طلبة وباحثون متعطشون للمعلومات التي يقدمها منتدى الباحثين بالمالية (الجزيرة)

ومن بين الأهداف التي سطرها المنتدى، -حسب أعضائه وبياناته- تكوين فضاء مشترك للتفكير، وإغناء البحث العلمي في مجالات تدبير الاقتصاد، والإسهام في النقاش الدائر حول ملفات الإصلاح التي تعرفها الإدارة المغربية، وترسيخ روح الإبداع والبحث، والانفتاح على المحيط الوطني والدولي.

ويعمل المنتدى على الجمع والتحري ودراسة مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بأبحاث ودراسات حول مجالات تدخل وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات دراسية ونشر التوصيات.

وتعرف أنشطة المنتدى تفاعلا كبيرا -وقفت الجزيرة نت على مجموعة من الندوات والمحاضرات، وتتبعت سير القوافل السابقة، منذ إطلاقها- وتسجل إقبالا من المواطن المتعطش للمعلومة المالية والضريبية، خصوصا في المناطق البعيدة.

وتسجل أنشطته وقوافله نقاشا يحتدم ويعكس الجدل القائم أحيانا على اختلاف وجهات النظر السياسية، وأحيانا التوجهات العامة للموازنات، وفي الغالب تجيب القوافل على مستجدات الموازنات وتوضحها للعموم.

وتعكف أفرع المنتدى عبر ربوع المملكة على الإعداد والاستعداد لتأطير واستقبال قافلة موازنة 2020.

فهل ينجح العاملون بمجال التوعية المالية في تحقيق المواطنة الجبائية (الضريبية)؟ وهل ينعكس الوعي بها وأهميتها على الموازنات المقبلة سواء العامة أو على مستوى المناطق؟