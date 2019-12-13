الاقتصاد الرقمي.. نصائح وتنبيهات لتسوق أفضل عبر الإنترنت

أحدثت التقنيات الرقمية خلال السنوات الأخيرة ثورة في طريقة شراء وتعامل العديد من المستهلكين حول العالم.

وفي تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الإسبانية، قال الكاتب خوسيه مارتي، إن السوق الرقمية أحدثت ثورة في عالم التسوق، خاصة فيما يتعلق بإدارة قوائم التسوق الخاصة بنا التي أضحى بإمكاننا تنظيمها ومشاركتها كما لم يحدث من قبل.

كما يمكن متابعة التباين في أسعار منتجات هذه القوائم وتلقي عروض للمنتجات أو الخدمات التي تهمنا.

وأضاف الكاتب أن شبكة الإنترنت أصبحت سوقا رقمية رائعا يمكننا من خلالها شراء المنتجات والاستفادة من خدمات الموردين في جميع أنحاء العالم.

ويتيح لنا ظهور خدمة التطبيقات إجراء هذه العملية بأكملها، وذلك من خلال العثور على معلومات حول المنتجات والخدمات ومراقبتها والقيام بشرائها في أي مكان وزمان.

مقارنة الأسعار

أورد الكاتب أن الاقتصاد الرقمي مكن المستهلكين بشكل غير مسبوق من معرفة كل التفاصيل حول العروض المقدمة، مثل مقارنة الأسعار والموردين، فضلا عن إدارة عملية الشراء والبيع بأكملها عبر شبكة الإنترنت.