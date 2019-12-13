7 طرق للاستثمار دون أن تكون لديك ثروة

في الماضي كان الاستثمار مقتصرا على أصحاب الثروات الضخمة في أي مجال كان، لكن مؤخرا ظهرت أساليب استثمارية جديدة سهلت الأمر وجعلته متاحا لأي شخص يستطيع ادخار مبلغ من المال مهما قل شأنه حتى لو كان دولارا واحدا.

وقالت الكاتبة أندريا ليلاسكو في تقرير بصحيفة "الموندو" الإسبانية إن الاستثمارات لم تعد نشاطا تحتكره مجموعة صغيرة من الناس الذين يمتلكون الكثير من المال، إذ إنه يوما بعد يوم يتزايد عدد أصحاب المدخرات القليلة الذين يستثمرون هذه المبالغ مهما كانت بسيطة في مجموعة متنوعة من الفرص والخيارات التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة، وفيما يلي العديد من الخيارات المتاحة للاستثمار:



الصناديق الاستثمارية

في ظل تناقص قدرة العائلات على الادخار أطلقت بنوك عدة تشكيلة من الصناديق المتاحة لأي مستوى دخل، وهناك المزيد من هذه العائلات التي تختار شراء هذه المنتجات، وهناك بعض الصناديق التي يكون مبلغ المساهمة بسيطا جدا مع تقديم دفعات إضافية بمرور الوقت لزيادة المساهمة (يورو واحد في حالة إسبانيا مثلا).