يحضره رؤساء دول وحكومات.. قطر تستضيف المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي العام المقبل

محمد الشياظمي-الدوحة

تستضيف الدوحة خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل أعمال الدورة الـ14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تحت شعار "مرونة اقتصادية: نمو شامل" وذلك بموجب اتفاق بين وزارة التجارة والصناعة في قطر والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

ويتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 2500 شخصية من أكثر من 80 دولة، من بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة رأي وخبراء ورجال أعمال ومديرو مجموعات مالية عالمية، وينتظر أن يكون بمثابة منصة عالمية للخبراء لتبادل الأفكار والآراء حول تعزيز النمو من أجل مستقبل شامل ومرن ورسم مشهد أعمال عالمي أكثر استدامة واستشرافا للمستقبل.

وجرى خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس استعراض أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى والقضايا التي سيتطرق إليها المشاركون، ومن بينها قضايا التنمية وسبل تعزيز ودمج التمويلات البديلة في الدول الإسلامية واقتراح وسائل تمويل مبتكرة تستجيب لعالم اليوم وأشكال دعم الصيرفة الإسلامية والتحول نحو أنظمة مصرفية تعمل في بيئات تشريعية مبنية على التنافسية في ظل الحوكمة.

منصة عالمية

وأبدى المدير المالي بوزارة التجارة والصناعة في قطر ناصر المهندي ترحيبه باستضافة الدوحة للمنتدى باعتباره منصة عالمية لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى تعزيز التعاون العالمي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وقال إن أهداف المنتدى تتماشى مع تطلعات قطر للقيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد الإسلامي الذي يتوقع أن تبلغ قيمته 3 تريليونات دولار العام المقبل، وتترجم سعيها لتصبح إحدى أهم عواصم الاقتصاد الإسلامي في العالم.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المنتدى وسط مشهد عالمي حساس ودقيق يواجه مجموعة من التحديات الكبرى، مثل الخلافات حول سياسات التجارة الدولية وتشديد السياسات المالية العالمية والمخاطر الاقتصادية وعملية صنع القرارات، بالإضافة إلى ما يعرف بالتكنولوجيا المزعزعة لاستقرار الأسواق.