ترامب ينهي أسابيع من التصعيد ويكشف عن اتفاق تجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، ستعلق واشنطن بمقتضاه فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها الأحد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، وإن الرسوم الجمركية المفروضة سابقا عليها بقيمة 25% ستبقى، لكن الرسوم المفروضة حديثا لن تسري.

ويأتي هذا الاتفاق ليعلق فرض الرسوم الجمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بـ 160 مليار دولار كان من المقرر أن يبدأ سريانها الأحد.

وأوضح ترامب أن الصين وافقت على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة، وأكد أن بلاده ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم الرسوم الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن مفاوضي البلدين سيبدؤون العمل على المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وليس بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.



و أعلن ونج شووين نائب وزير التجارة الصيني أن بلاده ستزيد وارداتها من الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل أيضا مجالات مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق للشركات الأجنبية في الصين.

وتأتي التطورات الجديدة بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة بين أكبر اقتصادين في العالم.