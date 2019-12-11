"قطر للاستثمار" يشتري نحو 25% من شركة كهرباء هندية

قرر جهاز قطر للاستثمار أن يستثمر نحو 450 مليون دولار في شركة "أداني إلكتريسيتي مومباي" الهندية لتوزيع الكهرباء التي يسيطر عليها الملياردير الهندي جوتام أداني.

وقال الجانبان إن الجهاز -وهو صندوق الثروة السيادي لقطر- سيشتري حصة تبلغ 25.1%.

وأكد الطرفان أيضا أنهما يخططان لضمان أن نحو 30% من إمدادات الوحدة من الكهرباء سيكون مصدرها محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023.

وتعد الشركة أكبر موزع للكهرباء من القطاع الخاص في الهند، إذ يبلغ عدد مشتركيها أكثر من ثلاثة ملايين عميل في مومباي العاصمة المالية للهند.

وهذا ثاني استثمار كبير في شركة تابعة لمجموعة أداني، بعدما قررت توتال الفرنسية شراء حصة في "أداني غاز" لتوزيع الغاز في أكتوبر/تشرين الأول.

وقطر للاستثمار صندوق سيادي تأسس عام 2005 بهدف استثمار فوائض النفط والغاز، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تقدَّر بنحو 320 مليار دولار.

وتتوزع هذه الممتلكات على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم بمختلف القارات.