الشركات اليابانية قد تدير ظهرها للسعودية.. إليك ما قاله رئيس أكبر شركة تكرير عن طرح أرامكو

أعلن تسوتومو سوجيموري رئيس "جي.أكس.تي.جي" (أكبر شركة تكرير يابانية) اليوم الجمعة إنه من المستبعد أن تستثمر الشركات اليابانية في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية بسبب ما قال إنه من الصعب تقدير قيمة أكبر شركة للنفط في العالم.

وقال في مؤتمر صحفي بشأن الأرباح "من الصعب أن تفكر في أن الكثير من المستثمرين اليابانيين سيقومون باستثمارات".

وأضاف "الشركات اليابانية بها أصحاب مصالح وهم بحاجة لأسباب وجيهة ليفسروا للمساهمين ما الذي يجعلهم يقومون باستثمارات بهذه الضخامة ونحن بحاجة لإجراء" فحص فني صارم.

تحديات

وذكرت رويترز أن التصريحات الصريحة على نحو غير معتاد من جانب رئيس شركة يابانية محافظة تبرز التحديات المحتملة التي يواجهها الطرح العام الأولي الذي أعلنت أرامكو أنه يمضي قدما رغم أن الشركة النفطية العملاقة المملوكة للحكومة لم تفصح سوى عن تفاصيل محدودة.

وقالت مصادر للوكالة إن أرامكو قد تطرح ما بين 1-2%من أسهمها، لتجمع ما بين عشرين وأربعين مليار دولار.

وجاءت تصريحات سوجيموري ردا على أسئلة حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستقتدي بمستثمرين صينيين، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركات صينية مملوكة للدولة -بما في ذلك سينوبك- تدرس استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في طرح أسهم أرامكو.

وقال سوجيموري "لا نعرف احتياطيات أرامكو النفطية وكيف تسير عقودها مع الأسرة الحاكمة السعودية وما إلى ذلك. سيتعين على أرامكو الإفصاح عن هذه المعلومة، لكن من غير الواضح ما مدى الانفتاح الذي ستصبح عليه أرامكو".

وقالت أرامكو (أكثر الشركات ربحية في العالم) يوم الأحد إنها تطلق طرحا عاما أوليا محليا، لكن مع الإفصاح عن تفاصيل ضئيلة، في الوقت الذي تتباين فيه تقييمات الخبراء من حوالي 1.2 إلى 2.3 تريليون دولار.

وترتبط جي.إكس.تي.جي وشركات تكرير يابانية أخرى بعلاقات طويلة الأمد مع أرامكو، إذ إنها من بين المشترين الكبار للنفط الخام السعودي منذ عقود.

وضخت أرامكو قرابة 36% من واردات اليابان من الخام في سبتمبر/أيلول، والتي بلغت إجمالا 2.8 مليون برميل يوميا.

وتملك الشركة النفطية السعودية حصة 7.65% في أدميتسو ثاني أكبر شركة تكرير يابانية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

غير مهتمة

الشهر الماضي، قال ينفا سلينجستاد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار وهو الأكبر عالميا- إن الصندوق لا يخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو. وأضاف "السعودية ليست جزءا من مؤشرنا المرجعي".

أما كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي فقال في وقت سابق إن صندوق الثروة السيادية لن يقوم باستثمار ضخم في الطرح العام الأولي لأرامكو، إذ إن بلاده منكشفة تماما على النفط.