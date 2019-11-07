لغز أرامكو.. هل قبل بن سلمان بالتريليون دولار؟

طرح أرامكو للاكتتاب العام يعد خطة مهمة للقيادة السعودية (رويترز)

تحديد القيمة المالية

والنقطة العالقة التي تسببت في كل هذا التأخير في السنوات الماضية تتعلق بموضوع أكثر تعقيدا من الظروف الدولية المحيطة بالعملية وانخفاض أسعار النفط، وهي بالتحديد المبالغ المالية التي من المنتظر جنيها من عملية الإدراج.

وأشارت الكاتبة إلى أن السعوديين يعتبرون أن قيمة أرامكو تصل إلى تريليوني دولار، إلا أن البنوك المتابعة لهذا الملف تقدم تقديرات بعيدة عن هذه الأرقام، حيث إنها تعتبر أن قيمة الشركة تناهز 1.5 تريليون دولار أو حتى أقل من ذلك إذا كانت المملكة تنوي تحقيق النجاح في جذب المستثمرين الأجانب، ولكن إلى الآن فإن محمد بن سلمان وهذه البنوك لا يزالون متمسكين بمواقفهم.

وأوضحت أن بعض تقارير الخبراء الاقتصاديين أشارت إلى أن المملكة السعودية تنوي من خلال هذه العملية جني مبلغ يصل إلى 60 مليار دولار، في مقابل طرح 3% فقط من أسهم الشركة في السوق المالية المحلية.

هذا الرقم قد يعني أن القيمة الإجمالية للشركة ستصل فعلا إلى تريليوني دولار، وهو الهدف الذي ظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يروج له منذ أن أعرب لأول مرة عن نيته إدراج بعض الأسهم من أرامكو التي تمثل جوهرة التاج السعودي، وذلك بهدف الحصول على التمويل اللازم للإصلاحات الاقتصادية التي ينوي القيام بها، والتي تهدف في جزء منها إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

الاختلاف بشأن تحديد القيمة الإجمالية لأرامكو كان السبب في تأخير الاكتتاب لسنوات عدة (رويترز)

تقديرات متفاوتة

وذكرت الكاتبة أن مدراء أرامكو عملوا خلال الأسبوع الماضي على زيارة العديد من البلدان، لإقناع المستثمرين بأن قيمة الشركة تناهز فعلا تريليوني دولار، إلا أن البنوك الدولية المنخرطة في عملية طرح الأسهم تضع هذه القيمة عند 1.5 تريليون دولار أو أقل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأحد الماضي نقلا عن تقارير أرسلتها هذه البنوك إلى المستثمرين المحتملين.

وأشارت باراسكوفا إلى أن تقديرات البنوك متفاوتة بشكل واضح، إذ إن بنك أميركا على سبيل المثال اعتبر أن قيمة هذه الشركة تتراوح بين 1.22 و2.27 تريليون دولار، أي أن هامش الاختلاف قد يصل إلى تريليون دولار.

لكن محللين اقتصاديين يرون أن نظرة واقعية على قيمة أرامكو تجعلها تتراوح بين 1.2 و1.5 تريليون، ويبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيضطر في النهاية إلى القبول بخفض توقعاته.

وأوردت الكاتبة أن أشخاصا مقربين من عملية طرح الأسهم تمكنوا خلال الأيام الماضية من إقناع محمد بن سلمان بخفض توقعاته إلى حدود مبلغ 1.75 تريليون دولار، بعد أن اعتبر أن نجاح عملية الطرح الأولي للأسهم ستكون في حد ذاتها أهم من الحصول على مبلغ تريليوني دولار الذي كان يريده.

والآن بعد أن أصبح السعوديون مستعدين للتسوية فإن البنوك سوف تسعى لجعل قيمة الشركة تتراوح بين 1.6 و1.8 تريليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.

وختاما، اعتبرت باراسكوفا أنه في ظل مخاوف المستثمرين الأجانب الحالية من طريقة إدارة أرامكو وتدخل الدولة لإملاء سياسة الشركة ومستوى إنتاجها فإن إنجاح عملية طرح الأسهم يبدو فعلا أكثر أهمية من جمع مليارات الدولارات الإضافية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من أجل تنفيذ الإصلاحات الطموحة لولي العهد.