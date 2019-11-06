السيطرة على النفط السوري.. كيف تخدم أهداف واشنطن الإستراتيجية؟

قبل إجلاء ألف جندي أميركي من شمال سوريا إلى غرب العراق كان لدى البنتاغون ألفا جندي أميركي في سوريا.



وبعد انسحاب القوات الأميركية بسبب إصرار أردوغان على شن أنقرة هجوم بري في شمال سوريا ما زالت الولايات المتحدة تنشر ألف جندي، معظمهم في محافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط وقاعدة التنف العسكرية.



وقال الكاتب والمحلل السياسي نعمان صادق في تقريره الذي نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الأميركي إن قاعدة التنف العسكرية تقع في موقع إستراتيجي في جنوب شرق سوريا على الحدود بين سوريا والعراق والأردن، وتمتد على طريق دمشق-بغداد السريع ذي الأهمية البارزة، والذي يعد بمثابة شريان حياة دمشق.



واحتلت واشنطن بشكل غير قانوني مساحة 55 كيلومترا حول منطقة التنف منذ سنة 2016، ودربت مئات عناصر مشاة البحرية الأميركية العديد من الجماعات المسلحة السورية هناك.



يشار إلى أنه عوض قتال تنظيم الدولة الإسلامية يتمثل الغرض من الوجود المستمر للقوات الأميركية في قاعدة التنف العسكرية في طمأنة مخاوف إسرائيل المتعلقة بتوسع نفوذ إيران في العراق وسوريا ولبنان.

الولايات المتحدة لا تزال تنشر جنودها في محافظة دير الزور الغنية بالنفط (رويترز)

السيطرة على النفط السوري

وفيما يتعلق بمحافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، فقد اعتادت سوريا إنتاج كميات متواضعة من النفط لتلبية الاحتياجات المحلية قبل الحرب، أي ما يعادل حوالي 400 ألف برميل يوميا، وهي الكمية التي تصعب مقارنتها بعشرات ملايين براميل النفط التي تنتجها دول الخليج يوميا.

وذكر الكاتب أنه على الرغم من تبجح دونالد ترامب بطريقة حادة في تغريدة نشرها إثر انسحاب ألف جندي أميركي من شمال سوريا -والتي ذكر فيها أن واشنطن قد نشرت قواتها في شرق سوريا حيث يوجد النفط- فإن الغرض من السيطرة على النفط السوري لا يتمثل في تهريبه من سوريا ولا في حرمان تنظيم الدولة من مصدر دخل مهم.

في الواقع، لا يمكن لأحد إنكار حقيقة أن أنقاض مقاتلي تنظيم الدولة ما زالت موجودة في سوريا والعراق، ولكن تفككت إمارتهم في المنطقة بالكامل، كما تعد قيادتهم في حالة فرار الآن، حتى أن خليفة هذه المنظمة الإرهابية الفار قتل في معقل جماعة جهادية منافسة، وهي جبهة النصرة في إدلب، على بعد مئات الكيلومترات من معاقل تنظيم الدولة في شرق سوريا.

وأفاد الكاتب بأنه بعد الدمار الذي سببته ثماني سنوات من الحرب بالوكالة تعد الحكومة السورية في حاجة ماسة إلى عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة إعمار البلاد.

وعموما، لا تعرقل واشنطن فقط الجهود الرامية لتقديم المساعدات الدولية إلى هذا البلد، بل تهدر في الواقع موارد سوريا الخاصة، وذلك بمساعدة حليفها الوحيد في المنطقة، وهم الأكراد.

وعلى الرغم من ادعاء دونالد ترامب أن الفضل يعود له في مصادرة الثروة النفطية السورية فإنه من المهم ذكر أن سياسة "الأرض المحروقة" ليست إستراتيجية أعمال، بل هي منطق مؤسسي تعتمده الدولة العميقة.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب رجل أعمال ويتبع -ظاهريا على الأقل- أيديولوجية غير تدخلية، ونظرا لكونه مبتدئا في الدبلوماسية الدولية فقد وقع تضليله في مناسبات عديدة من طرف البنتاغون ومؤسسة الأمن القومي بواشنطن.