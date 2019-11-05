لماذا سيكون انضمام البرازيل إلى أوبك خطأ فادحا؟

خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، طرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فكرة انضمام بلاده إلى منظمة الأوبك.

في تقريره الذي نشر على موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب نيك كاننغهام إن بولسونارو أعرب خلال مشاركته في مؤتمر "دافوس الصحراء" عن اهتمامه بمنظمة الأوبك، وعبر عن رغبته في انضمام البرازيل إلى هذه المنظمة. وفي هذا الصدد، أكد بولسونارو أنه سيتعين عليه التشاور مع وزيري الاقتصاد والطاقة بشأن هذه الفكرة.

ماذا سيترتب على انضمام البرازيل لأوبك؟

ذكر الكاتب أن دخول البرازيل إلى منظمة الأوبك يعني انضمام أحد أهم المنتجين العالميين الرئيسين للنفط تحت مظلة المنظمة مضيفا بذلك حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى الإنتاج الإجمالي للمجموعة. وفي حال حدث ذلك، ستصبح الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ثالث أكبر منتج للنفط في الأوبك.



لكن التوقيت الذي جاء فيه مثل هذا التصريح يعتبر غريبا بعض الشيء نظرا لأن البرازيل مقبلة على إصدار تراخيص تتعلق بعمليات استخراج النفط من الحقول البحرية، وتأمل الحكومة من خلالها جمع أكثر من 25 مليار دولار.

وأفاد الكاتب بأن إعلان البرازيل عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة الأوبك التي تقيد عمليات الإنتاج في أوقات غير متوقعة قد لا يكون خبرا سارا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. وفي الحقيقة، تتسبب الشروط التي ترافق مزادات بيع النفط بالبرازيل في إغضاب بعض الشركات.

وأشار الكاتب إلى أن البرازيل لن تنضم إلى منظمة الأوبك، وذلك لعدم وضوح القيود المتعلقة بالإنتاج التي تفرضها الحكومة على الشركات التي تعمل في البلاد. وعلى أي حال، يشهد إنتاج النفط في البرازيل ارتفاعا، وقد لا يود الرئيس العبث بمثل هذه المسألة أيضا.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواجه فيه بولسونارو أزمة في الداخل، ويواجه ولي العهد السعودي جملة من التحديات.