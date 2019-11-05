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إنتاج قطر من المكثفات يتجه للارتفاع بعد 2024

قطر تسعى للحفاظ على ريادتها العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (الجزيرة)
قطر تسعى للحفاظ على ريادتها العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (الجزيرة)

قال رئيس مجلس إدارة "إف جي إي للاستشارات" فرويدن فيشاركي -اليوم الثلاثاء- إن طاقة قطر من إنتاج المكثفات تتجه للارتفاع إلى ما يتراوح بين 800 و900 ألف برميل يوميا بعد 2024، مقارنة بمستوى يزيد على 700 ألف برميل يوميا حاليا.

يأتي ذلك في وقت تعزز فيه قطر طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وصرّح فيشاركي -في منتدى للمكثفات والنفتا في دا نانج بفيتنام- أن هذا قد يعزز صادرات قطر من المكثفات إلى 500 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من مستوى يتراوح بين 350 و400 ألف برميل يوميا حاليا.

وتخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغازالطبيعي المسال بنسبة 40% وصولا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2023، مما سيزيد أيضا إنتاج المنتجات الثانوية مثل المكثفات على الرغم من عدم وجود إطار زمني لاكتمال العملية بعد.

وأضاف فيشاركي أن من المتوقع أن يبدأ مشروع برزان للغاز في 2020، ليضيف 300 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وتعمل قطر -أكبر منتج للغاز المسال في العالم- من أجل الحفاظ على ريادتها العالمية، ولا سيما مع شروع دول على غرار الولايات المتحدة وروسيا وموزمبيق في إطلاق مشاريعها الخاصة.

المصدر : بلومبيرغ,رويترز
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