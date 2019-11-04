أقل من 1.5 تريليون دولار.. سعر أرامكو لا يلبي طموح بن سلمان

كشف بحث -أرسلته البنوك المشاركة في عملية الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية الأحد إلى المستثمرين المحتملين- أن قيمة الشركة ربما تبلغ 1.5 تريليون دولار، وربما أقل. وهو تقييم يقل كثيرا عن السعر المستهدف الذي حددته المملكة.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن البحث -حسبما أفادت مجموعة من المستثمرين الذين راجعوه- يوحي بأن البنوك تكافح لكي تحدد القيمة الدقيقة لأرامكو.

وقدمت بعض البنوك مدى ضخما -وصل إلى تريليون دولار في حالة بنك أميركا "بنك أوف أميركا"- بين أعلى وأدنى تقييماتها لقيمة الشركة.

وأفادت تقارير بحث -أجرى قبل الطرح العام الأولي للشركة والتي استخدمتها البنوك لجذب الاهتمام لمبيعات الأسهم- بأن الرياض ربما تكافح لتحقيق تقييم تريليوني دولار للشركة، وهو التقييم الذي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبته فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت السبت أن المملكة سوف تبدى مرونة في تقييم أرامكو لإنجاح الاكتتاب العام الأولى لأسهم الشركة.

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محور أساسي

وأضافت الوكالة أن الاكتتاب العام الأولي -الذي يعد محورا أساسيا برؤية "السعودية 2030"- يتوقع أن يسجل أرقاما قياسية ليتجاوز 25 مليار دولار التي سجلتها مجموعة "علي بابا" الصينية عام 2015.

وتابعت: المملكة مستعدة لقبول أقل من القيمة التي لطالما أصر ولي العهد على أنها تستحقها وتبلغ تريليوني دولار.

وأكد ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو في وقت سابق الأحد أن الطرح العام الأولي لأرامكو "خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".

وقال خلال مؤتمر صحفي للشركة بمدينة الخبر "الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو" إلى جانب الحكومة، لافتا إلى أن طرح الشركة سيساهم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأوضح "حصول أرامكو على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسميا" مشيرا إلى أن ادراج أرامكو بالسوق السعودية دليل على مكانتها الدولية.

وأضاف الرميان "خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو" متابعاً أنه بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام "سيتم إدراج السهم في التداول".

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر إلى أن أرامكو "هي الأكثر استقرارا في توفير الطاقة للعالم".

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أرباح

وأعلن الناصر أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024، مؤكدا أن الحكومة ستتنازل عن حقها في توزيعات أرباح أرامكو إذا ما اقتضت الضرورة على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لدعم الشركة.

وقال أيضا خلال المؤتمر الصحفي إن أرامكو تركز على الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة بسبب تطبيق الضوابط اللازمة.

وتعمل الشركة -وفق الرئيس التنفيذي- على قيمة مضافة للمساهمين بالرغم من تقلب أسعار النفط" لافتا إلى أن أرامكو أنتجت خلال النصف الأول من العام الحالي 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا.

وأكد الناصر أن "احتياطي النفط المكافئ لأرامكو يبلغ 204 مليارات برميل، وستتخذ الشركة من الطرح العام ركيزة في دعم الاقتصاد الوطني".