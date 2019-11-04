معرض طريق الحرير بالدوحة.. تبديد للمخاوف ووعد بتطوير دول العبور

محمد الشياظمي-الدوحة

طريق الحرير، اسم لمبادرة أحيتها الصين لتربطها بالعالم من خلال استثمارات تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار، وذلك في أكبر مشروع في البنى التحتية في التاريخ، خاصة في بناء مرافئ وطرقات ومناطق صناعية وسكك حديدية وشبكات اتصالات متطورة.

وباعتبار أن قطر من الشركاء الأساسيين في هذا المشروع إلى جانب الكويت، كان معرض طريق الحرير ومؤتمر الحزام والطريق بالدوحة، فرصة للقاء بين عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية من أجل عقد شراكات وبحث فرص التعاون بينها، ومناقشة التحديات التي يتعرض لها المشروع الذي تشارك فيه 123 دولة، والذي سيسهل وصول المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.

وترى الصين في مبادرة طريق الحرير درعا من شأنه أن يحصن اقتصادها من الضربات التي توجهها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إليه، والتي يبدو أنها في طريق إشعال فتيل حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقد زاد من الحرب الأميركية على المنتجات الصينية، ميل الميزان التجاري بين البلدين لفائدة الصين، بهامش فرق كبير، إلى جانب محاولة كبح تصدر الاقتصاد الصيني عالميا في أفق 2030، ليصير ضعف الاقتصاد الأميركي، بحسب ما تؤكد تقارير دولية.