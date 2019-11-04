تركيا.. التضخم في أدنى مستوى منذ 2016

تراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أدنى معدل منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وبحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء أمس الاثنين، سجل مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي زيادة بنسبة 8.55% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، صعد معدل أسعار المستهلك خلال أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق له.

ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها خلال الشهور 12 الماضية بفعل تذبذب سعر صرف العملة الوطنية (الليرة).

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ارتفع التضخم السنوي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عندما ارتفع عن 25% في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي دفعت فيه أزمة العملة في البلاد تكلفة الواردات للارتفاع.

وانخفض التضخم منذ ذلك الحين، ودفعت القفزة الحادة المسجلة العام الماضي القراءة السنوية للانخفاض اليوم الاثنين.

وبعد أن بلغت أسعار المستهلك مستويات قياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 25.2% متأثرة بتذبذب أسعار الصرف، بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات لضبط الأسعار.

وأنهت أسعار المستهلك عام 2018 عند 20.3% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم 19.71% خلال مارس/آذار 2019.

ومع استمرار البنك المركزي تخفيف التشديد في السياسة النقدية، واستمرار تحسن أسعار الصرف المحلية، تراجع التضخم السنوي إلى 15.71% في يونيو/حزيران الفائت.

وكان الهبوط الأكبر في نسب التضخم خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 9.26%، وهي نسبة تقل عن توقعات صندوق النقد الدولي لمتوسط أسعار المستهلك هذا العام.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد بلوغ متوسط التضخم في تركيا خلال 2019 نحو 15.7% على أن يتراجع إلى 12.6% عام 2020.

وكانت تركيا سجلت نسبة تضخم بلغت 16.3% خلال 2018.

في سياق آخر، قالت هيئة الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين خلال أكتوبر/تشرين الأول سجل زيادة بنسبة 0.17% على أساس شهري، و1.7% سنويا.