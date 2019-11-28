الشراكة الصينية القطرية.. زيادة التبادل الثنائي وتيسير تدفق السلع

محمد الشياظمي-الدوحة

في توجه جديد سينقل البلدين نحو آفاق جديدة وشراكة إستراتيجية، تقف قطر والصين اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية واعدة، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.



وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، استعرض السفير الصيني بقطر تشو جيان أبرز أوجه هذا التعاون والشراكة وما اتفق عليه خلال أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت بالدوحة يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



وأبرز السفير الصيني أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مزيد من الخطوات لتوطيد هذا التعاون، وزيادة حجم التبادل الثنائي، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع.

وقد مكنت هذه الشراكة من زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نموه بنسبة تزيد عن 77% خلال العامين الأخيرين، إذ ارتفع من 7.6 مليارات دولار في 2016 إلى 10.3 مليارات دولار في 2018، كما بلغت قيمة التبادلات التجارية نحو 6 مليارات دولار في النصف الأول من هذه السنة.

وبالتالي، باتت الصين الشريك التجاري الثالث لقطر مستحوذة بذلك على ما نسبته 11.65% من إجمالي حجم التجارة القطرية الخارجية، كما باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، حيث تزودها بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وينتظر أن يرتفع الطلب الصيني إلى 3.4 ملايين طن سنويا حتى عام 2040، بعد توقيع اتفاقية طويلة الأمد في سبتمبر/أيلول الماضي بين شركة "قطر غاز" وشركة "بتروتشاينا" الدولية المحدودة.