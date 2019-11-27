قطر للبترول.. تصنيع قوائم أول منصتي إنتاج لمشروع توسعة حقل الشمال

أعلنت قطر للبترول اليوم الأربعاء انتهاء تصنيع قوائم أول منصتين بحريتين في مشروع توسعة حقل الشمال.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة شركة قطر غاز "يشكل إكمال تصنيع قوائم أول منصتي إنتاج بنجاح وفي الموعد المحدد دليلا مهما على التزامنا بتنفيذ جميع عناصر مشروع توسعة حقل الشمال في مكانها، وفي الوقت المحدد، وبمراعاة أعلى مستويات الجودة والسلامة".

وأضاف الكعبي "أهنئ شركتي قطر غاز ومكديرموت على تحقيق هذا الإنجاز". وأقيم حفل خاص بهذه المناسبة في مدينة باتام بإندونيسيا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقطر غاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني إن "العملية تمت بشكل آمن، حيث تم إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل دون أي إصابة مُقعِدة عن العمل، ويحق لنا جميعا أن نفخر بما تم إنجازه".

وكان قد تم منح عقد الهندسة والتوريدات والبناء والتركيب لقوائم المنصات لشركة مكديرموت في أبريل/نيسان 2019، كما تم منحها عقد التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية الخاصة بمشروع توسعة حقل الشمال في مايو/أيار 2019.

وأول أمس الاثنين أعلنت قطر للبترول أنها سترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% لتبلغ 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال حاليا 77 مليون طن سنويا.

وأعلن الكعبي حينها عن اكتشاف امتداد على اليابسة لحقل الشمال للغاز بمنطقة راس لفان على بعد ثمانين كيلومترا شمال شرقي الدوحة، وتتجاوز الاحتياطات المؤكدة لحقل الشمال 1760 تريليون قدم مكعب.