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مصر تعتزم طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط

تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط العام المقبل (رويترز)
تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط العام المقبل (رويترز)

نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) لم تسمه، أن شركته تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من عام 2020.

وأضاف المسؤول أن إيغاز تعكف حاليا على تحديد المناطق التي ستطرح خلال المزايدة والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، الذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي قرابة 7 مليارات قدم مكعبة، وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد، ومنها بي بي وبي جي البريطانيتان، وإيني الإيطالية.

وفي سبتمبر/أيلول 2008 أعلنت مصر وقف استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتسعى حاليا إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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