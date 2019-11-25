بزيادة 64%.. قطر ترفع إنتاج الغاز المسال إلى 126 مليون طن عام 2027
أعلنت قطر للبترول أنها سترفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64% لتبلغ 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال حاليا 77 مليون طن سنويا.
وأعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي عن اكتشاف امتداد على اليابسة لحقل الشمال للغاز بمنطقة راس لفان على بعد ثمانين كيلومترا شمالي شرقي الدوحة.
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن الاحتياطات المؤكدة للحقل تتجاوز 1760 تريليون قدم مكعبة.
كما أعلن عن مشروع خطين جديدين لإنتاج الغاز المسال بطاقة 16 مليون طن سنويا.
وأكد التزام قطر ببلوغ مستوى إنتاجها 110 ملايين طن في السنة بحلول عام 2024.
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