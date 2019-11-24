مشكلة جديدة تهز طائرات بوينغ 737.. فما هي؟

وجدت شركة بوينغ الأميركية نفسها مجبرة على تعزيز تجهيزاتها الأساسية لطائرة بوينغ 737 الجيل الجديد (بوينغ 737 أن جي)، خاصة النظم الحيوية للطيران.

وقالت الكاتبة فيرونيك غييرمار في تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية إن بوينغ تخضع لقانون "ميرفي"، وهو مهندس أميركي مختص في النظم الحيوية للطيران أكد خلال أربعينيات القرن الماضي أنه "سيقع في الخطأ كل من هو عرضة لارتكاب الخطأ".

وأكدت الكاتبة أن بوينغ تستعد منذ أشهر لمواجهة الأسوأ، حيث تطارد الشركة أزمة بوينغ 737 ماكس الممنوعة من الطيران منذ منتصف مارس/آذار 2019 بعد وقوع حادثين قاتلين.

وإضافة إلى ذلك تواجه الشركة -التي تعد طائراتها الأكثر مبيعا في العالم- مشكلة تقنية جديدة تتعلق هذه المرة بسلف طائرة بوينغ 737 ماكس (بوينغ 737-600، 700، 800، 900) أي طائرة الجيل الجديد التي صنعت منها نحو 6340 نسخة منذ إطلاقها سنة 1996.