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أرامكو.. مساعٍ لإقناع مستثمرين من الكويت والإمارات للمشاركة بالاكتتاب

لم تعلن أية شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة بطرح أرامكو (رويترز)
لم تعلن أية شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة بطرح أرامكو (رويترز)

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن كبار مسؤولي أرامكو اجتمعوا مع مستثمرين في دبي للترويج للاكتتاب بأسهم الشركة، وأضاف المصدر أن المسؤولين يعتزمون لقاء مستثمرين في أبو ظبي غدا.

وكانت مصادر أخرى ذكرت أن اجتماعا مماثلا عُقد بالكويت قبل أسابيع وترأسه الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، وذلك لإقناع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمشاركة في الاكتتاب.

وتخطط الشركة السعودية لبيع حصة 1.5% من أسهمها عبر اكتتاب يهدف إلى جمع ما يصل إلى نحو 26 مليار دولار.

وقالت رويترز في تقرير لها قبل أيام "حتى الآن، لم تعلن أي شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة في طرح أرامكو".

وأعلنت شركة بتروناس الماليزية الحكومية للطاقة الجمعة الماضية أنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لأرامكو.

السيولة المصرفية
في الأثناء قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إنه لم يلحظ أي تأثير للاكتتاب في أسهم أرامكو على السيولة المصرفية.

وأضاف أن القطاع المصرفي المحلي لديه سيولة كافية، ولا يواجه أي تذبذب في وفرة النقد المحلي أو الأجنبي.

وتابع أن المؤسسة تراقب جميع المؤشرات بشكل يومي، وفي حال حدوث أي شح ستُضخ السيولة اللازمة.

وذكرت مصادر لرويترز أن البنوك السعودية تسوق قروضا لتشجيع المواطنين على الاكتتاب، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، مقابل الاحتفاظ بالأسهم نيابة عن المكتتبين كضمان.

وكانت مجموعة "سامبا" المالية قالت الأسبوع الماضي إن الاكتتاب استقطب نحو عشرين مليار دولار من المؤسسات والأفراد.

شكوك
من جهته قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إن إدراج أرامكو سيساعد البورصة السعودية لتصبح من بين أكبر عشر أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية، وفق ما نقله موقع أرقام المالي.

لكن تعليقات أوردها الموقع بدت متشككة من مصداقية ما قاله الحصان. وجاء في أحد التعليقات "نفس الكلام قلتموه قبل طرح شركات السوق الموازية (نمو) وقبل طرح الصناديق العقارية المتداولة وقبل طرح المؤشرات المتداولة.. متى توقفون لعب (الضحك) على الذقون".

وقال آخر في تعليق "نتمنى.. من كثرة ما ضاعت أموالنا وتبخرت رؤوس الأموال. وهذا ما اعتدنا عليه.. وربنا يلطف".

أما ثالثهم فقال "أهم شيء يهمنا هو حجم التداول.. حجم التداول ضعيف منذ 2006". وجاء في تعليق الرابع "المصيبة لو نزل حجم التداول اليومي عن المليار ماذا سيكون وضع السوق؟".

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بواقع 0.8% عند ثمانية آلاف نقطة، وسط تداول بلغت قيمته 2.1 مليار ريال، بحسب موقع أرقام.

المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية
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